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Nükleer enerjiye karşı çıkan CHP'den çelişkili açıklamalar

Türkiye'nin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak olan nükleer enerjiye karşı çıkan CHP, şimdi de, özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltmadan ekonomik sıkıntıların son bulmayacağı açıklaması yaptı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:49
Nükleer enerjiye karşı çıkan CHP'den çelişkili açıklamalar

CHP, geçtiğimiz dönemlerde Akkuyu ve Sinop Nükleer Enerji Santrallerini iptal edeceği yönünde "gerici" açıklamalar yapmış, Türkiye'nin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak olan bu projelere karşı olduğunu belirtmişti. Aynı CHP, özellikle enerji konusunda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirmediği müddetçe ekonomik sorunları aşamayacağını savundu. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Ülkemiz, başta enerji olmak üzere dışa bağımlılıktan kurtarılmadıkça, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi hayata geçirilmedikçe, mutfağın yangını sönmeyecek." dedi.

Güzelmansur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomide, 1994 ve 2001'den daha derin bir krizinden daha derin olduğunu, iktidarın ise "kriz yok" diyerek ve enflasyon sepetiyle oynayarak vatandaşın cebindeki yangını yok saymaya çalıştığını ileri sürdü.

Türkiye'de günlük net asgari ücretin 53 lira olduğunu, günlük gelirin 3'te 1'inden fazlasının enerji masrafları ve faturalara gittiğini, geriye 36,5 lira kaldığını iddia eden Güzelmansur, içerisinde, yoğurt, yumurta, ekmek, zeytin, sıvı yağ, salça gibi ürünlerin bulunduğu tepsiyi basın mensuplarına göstererek, "36,5 liraya bunlar alınıyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya'da ise en düşük ücretlinin 1 günlük gelirinin 53 avro ve elektrik kullanımının da ortalama 1 avro olduğunu aktaran Güzelmansur, kalan para ile neredeyse 1 aylık erzak alındığını anlattı.

Türkiye'deki asgari ücretlinin Finlandiya'ya imrenerek baktığını ifade eden Güzelmansur, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir açlık sorunuyla karşı karşıyadır. Asgari ücretli aç, asgari ücretin altında aylık alan emekli daha da aç, işsizlerin hali ise içler acısı. Buradan iktidara sesleniyorum: Krizin yükünü esnafın, çalışanın, emeklinin üzerinden almak için enerji fiyatlarına yapılan zamları geri alın, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapın, Cumhurbaşkanının maaşında olduğu ücretliye vereceğiniz zammı yüzde 26 veya üstünde tutun, asgari ücret üzerinden vergi almayın ve maaş zamlarını düşürmek için değil enflasyonu düşürmek için mücadele edin. Başta enerji olmak üzere ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtarılmadıkça, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi hayata geçirilmedikçe, israftan vazgeçilmedikçe, liyakat yerine sadakat tercih edildikçe, demokrasinin kurumları, kuralları zedelendikçe, vatandaş açlığa mahkum olacak, mutfağın yangını sönmeyecek."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:49
  1. Sinop
  2. Hatay
  3. Güzelmansur
  4. CHP
  5. enerji

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