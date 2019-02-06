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CHP'de 'ittifak' krizi büyüyor!

İYİ Parti'nin yanı sıra HDP ile de ittifak kararı CHP'de çatlak sesleri beraberinde getirdi. Partinin içindeki bazı isimler HDP ile ittifaka karşı sert tepki gösterirken bazı isimler de tüm ittifak olasılıklarına kapıyı kapattı. CHP eski Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Türkiye'nin kurucu partisinin, Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışan bir yapıyla iş birliği yapması mümkün değil" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:53
CHP'de 'ittifak' krizi büyüyor!

İYİ Parti ve HDP ile ittifak CHP'de derin bir çatlağa neden oldu. Partideki bazı isimler, CHP'nin terörün siyasi uzantısı HDP ile ittifak kurmaması gerektiğini ifade ederken bazı isimler de partinin hiç bir ittifak içinde yer almaması gerektiğini ifade etti. Partimin HDP ile yakınlaşması olmaması lazım ve olmadığını da düşünüyorum diyen CHP eski Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Türkiye'nin kurucu partisinin, Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışan bir yapıyla iş birliği yapması mümkün değildir." dedi.

FETÖ merkezli gruplar

CHP İzmir eski Milletvekili Birgül Ayman Güler, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ittifak arayışlarına yazdığı bir bir gazete için yazdığı makale ile tepki gösterdi. Güler özetle şunları kaydetti: Muhalefet cephesinin CHP-İP-HDP-SP adlı dört ortağı, tek bir hedefe kilitlenmiş bulunuyorlar: “AKP düşsün!” Bunların içinde en hiddetlilerin FETÖ merkezli gruplar oldukları görülüyor. CHP ile İP’in bu süreci ‘tavanda değil tabanda ittifak’ diye başlattıklarını hiç unutmamalı. Bu söz, seçmenlerine ‘zorunluyuz’ ruhunu şırınga etmek içindi; yoksa söyledikleri şey işin doğasına tersti. Nitekim yeterince zaman geçince ‘tavanda ittifak’a oturdular. İlleri ilçeleri aralarında paylaştılar. Ardından sahneye gizli ortak HDP çıktı; Adana, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayıp bunları destekleyeceğini ilan ederek boy verdi. İttifak dediğin laftan ibaret değil."

Metin Lütfü Baydar, CHP'deki parti içi işleyişi eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kafalarındaki adayları PM üzerinden resmileştirdiğini aktaran Baydar, "İttifak konusuna hiç girmeyelim. Onun ne kadar vahim bir hata olduğunu seçim gecesi anlayacağız" ifadelerini kullandı. Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş "Bana göre her parti kendi adayıyla girmeliydi. Bence ittifaklar kurup ülkeyi ikiye böler gibi kutuplaştırmanın gereği yok" derken, partide önemli görevlerde bulunan Onur Öymen şunları kaydetti: "Bence her parti seçimlere kendi adaylarıyla girmelidir. İttifak doğru değildir ve kural olarak da yapılmamalıdır. HDP ile işbirliği yapılıyor söylemleri konusunda ittifak olmasaydı bu söylemler olmazdı."

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 07:53
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Adana
  5. chp
  6. HDP
  7. İYİ Parti
  8. ittifak

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