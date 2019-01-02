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CHP'de İyi Parti isyanı çıktı! Kırmızı yelekliler harekete geçti

Kırmızı yelek giyen CHP'liler, Kocaeli'nin Körfez ilçesinin İyi Parti'ye verilmesine tepki gösterdi. Kırmızı yelekliler CHP Genel Merkezi'nden cevap gelene kadar eylem yapacaklarını söyledi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:10
CHP'de İyi Parti isyanı çıktı! Kırmızı yelekliler harekete geçti

31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar tüm partilerde sürerken CHP ve İyi Parti arasındaki pazarlıklar da sürüyor.

CHP; Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i İyi Parti'ye bırakma kararı almıştı.

Önceki gün bir görüşme daha gerçekleştiren heyetler, 15 ilde daha anlaşmıştı. İllerin hangi partiye bırakıldığı daha sonra açıklanacak.

CHP'lilerin "İYİ parti'yi desteklemeyiz" eylemi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adayın İYİ Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasından oturma eylemi başlattı.

CHP Körfez İlçe Gençlik ve Kadın Kolları, belediye başkan aday adayları ile ilçe yöneticilerinin de destek verdiği oturma eyleminde CHP'liler, saz eşliğinde türküler söyledi.

İttifak CHP çatısı altında olmalı

CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, yaptığı açıklamada, genel olarak CHP ve İYİ Parti ittifakına karşı olmadıklarını ancak ittifakın Körfez ilçesinde en az yüzde 22 oyu olan CHP'nin çatısı altında olmasını istediklerini söyledi.

"CHP'nin onurunu korumak için oturma eylemi yapmayı düşündük"

İYİ Parti'nin en son seçimde ittifakla yüzde 7'lik bir oy potansiyelinin olduğunu, son yapılan anketlerde de yüzde 3,5 oranında çıktığını aktaran Papakçı, "Körfez ilçede CHP hiçbir zaman adaysız kalmamıştır. Biz de Körfez'in seçmenlerinin, CHP tabanı ve seçmeni ile CHP'nin onurunu korumak için, 4 Ocak'ta MYK ve Parti Meclisimiz toplanana kadar buradan takip etme, parti binasını terk etmeme ve oturma eylemi yapmayı düşündük." diye konuştu.

Papakçı, ilçe kadın kolları başkanı ve üyeleriyle bu süreci yürüttüklerini, İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

"En Güçlü Partinin Çatısı Altında Birleşilmeli"

"İttifaka karşı değiliz ama ittifakın da bir hakkı vardır. En çok oy potansiyeli olan, en güçlü parti hangisi ise onun çatısı altında birleşmektir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz." diyen Papakçı, seslerine duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Genel merkez sesimizi duysun

Papakçı, "4 Ocak'ta 'İYİ Parti'nin adayını destekleyeceksiniz.' derlerse bu süreci buradan ile taşımayı düşünüyoruz. İl binasında oturma eylemine devam edeceğiz. Sesimizi Ankara duysun, genel merkezimiz duysun." dedi.

CHP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Ergün ise CHP olarak 2 aday adayı varken, İYİ Parti'nin adayının diretilmesini tepki göstermek için eylem yaptıklarını belirtti.

Kırmızı yelekliler

Özel olarak yaptırılan CHP amblemli kırmızı yelekler giyen partililer, türküler söyleyip sloganlar atarak eylemlerini sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:10
  1. Osmaniye
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Nevşehir
  6. Konya
  7. Kocaeli
  8. Isparta
  9. Gaziantep
  10. Denizli
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. chp
  14. ittifak
  15. iyi parti
  16. İyi Parti
  17. 31 Mart yerel seçimleri

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