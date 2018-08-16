CHP yine FETÖ ağzıyla konuşarak ‘tiyatro’ dedi
15 Temmuz hain darbe girişimine tıpkı FÖTÖ’cüler gibi ‘tiyatro’ diyen CHP, ABD’nin ülkemize açtığı ekonomik savaşa karşı da aynı ifadeleri kullandı.16 Ağustos 2018 Perşembe 11:27
HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA
Vatandaş ekonomik savaşı püskürtmek için döviz bürolarında sıra beklerken CHP’liler sosyal medyadan ekonomik seferberliği karalamaya çalışıyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “kusursuz bir plan yapıldı” ifadelerini kullanarak ABD ile yaşanan ekonomik krizin tiyatro olduğunu iddia etti.
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