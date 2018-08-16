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CHP yine FETÖ ağzıyla konuşarak ‘tiyatro’ dedi

15 Temmuz hain darbe girişimine tıpkı FÖTÖ’cüler gibi ‘tiyatro’ diyen CHP, ABD’nin ülkemize açtığı ekonomik savaşa karşı da aynı ifadeleri kullandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:27
CHP yine FETÖ ağzıyla konuşarak ‘tiyatro’ dedi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Vatandaş ekonomik savaşı püskürtmek için döviz bürolarında sıra beklerken CHP’liler sosyal medyadan ekonomik seferberliği karalamaya çalışıyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “kusursuz bir plan yapıldı” ifadelerini kullanarak ABD ile yaşanan ekonomik krizin tiyatro olduğunu iddia etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 11:27
  1. CHP
  2. FETÖ
  3. ABD
  4. Dolar
  5. EKONOMİ
  6. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu

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