CHP yine FETÖ ağzıyla konuşarak ‘tiyatro’ dedi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Vatandaş ekonomik savaşı püskürtmek için döviz bürolarında sıra beklerken CHP’liler sosyal medyadan ekonomik seferberliği karalamaya çalışıyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “kusursuz bir plan yapıldı” ifadelerini kullanarak ABD ile yaşanan ekonomik krizin tiyatro olduğunu iddia etti.