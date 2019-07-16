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CHP "yerel yönetim" kampına giriyor

CHP, yerel yönetimlerdeki yol haritasını belirlemek üzere, 25-27 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kamp yapacak- Partinin bütün belediye başkanlarının çağrıldığı kampta, başkanların birbirleriyle koordineli çalışmaları başta olmak üzere yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak- CHP'nin kurmayı planladığı "Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi"nin detayları da Afyonkarahisar'daki kampta netleşecek

16 Temmuz 2019 Salı 11:04
CHP "yerel yönetim" kampına giriyor

ANKARA (AA) - MEHMET TOSUN - CHP, yerel yönetimlerdeki yol haritasını belirlemek üzere, 25-27 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP'de, belediyelerin etkin bir şekilde hizmet vermesini sağlamak için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda, 25-27 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kampa girecek parti, bu çalışmaların yol haritasını belirleyecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, partinin bütün belediye başkanları hazır bulunacak.

Kampta, başkanların birbirleriyle koordineli çalışmaları başta olmak üzere, yapılacaklara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

CHP'nin aldığı belediyelerdeki sorunların masaya yatırılacağı kampta, bunların çözümüne ilişkin projeler ve planlamalar da ele alınacak.

Yerel seçimlerde yakalanan başarının sürdürülmesi amaçlanan CHP'de, "ekonomik kriz, işsizlik ve istihdam" sorunlarına da yerelde çözüm aranacak.

Belediye meclislerinde "CHP'li belediyelerin çalıştırılmama" ihtimali üzerinde de duran ana muhalefet partisi, bu konuda izlenecek politikalara ilişkin de hareket tarzı belirlenecek.

- Koordinasyon Merkezi anlatılacak

Kurulması planlanan "Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi"nin detayları da Afyonkarahisar'daki kampta netleşecek. Bu kapsamda, belediyelerle "araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk" alanlarında iş birliği içerisinde çalışacak altı farklı birim kurulacak.

Kampta, bu amaçla CHP'li bütün belediyelerin kurulma aşamasında olan Koordinasyon Merkezi ile uyum içinde çalışması için sunum yapılacak.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:04
  1. Afyonkarahisar
  2. CHP
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. kamp
  5. Yerel yönetim

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