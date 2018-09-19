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CHP yerel seçimlerde Saadet Partisi’yle ittifak yapacak mı?

24 Haziran seçimlerine İYİ Parti ve Saadet Partisi ile Millet İttifakıyla giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2019 yerel seçimlerde Saadet Partisi ile ittifak yapacak mı sorusunun cevabı merak ediliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Saadet Partisi (SP) ile ittifak yapılacağının sinyalini verdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:14
CHP yerel seçimlerde Saadet Partisi’yle ittifak yapacak mı?

24 Haziran seçimlerine İYİ Parti ve Saadet Partisi ile Millet İttifakıyla giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2019 yerel seçimlerde Saadet Partisi ile ittifak yapacak mı sorusunun cevabı merak ediliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Saadet Partisi (SP) ile ittifak yapılacağının sinyalini verdi.

Türkiye erkene çekilmezse 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler de yerel seçim çalışmalarına başladı. 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ile seçimlere giren ancak sandıktan büyük bir hezimetle çıkan CHP, yerel seçimlerde bazı illerde HDP ve Saadet Partisi ile ittifak yapacağı iddia ediliyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Saadet Partisi ile bir ittifakın olup olmayacağına ilişkin olarak, "Genel seçimlerde ittifak hukuki bir alt yapıya bağlı, yasası var ama yerelde ittifak yasa dışı bir olay. Ancak dirsek teması kurabilirsiniz. Bu da büyük ölçüde illerde olur. Gerekirse, “Biz, şöyle bir aday çıkarıyoruz, belediye meclis üyelerimiz şunlar…” denilir, diğer siyasi partilerin seçmenlerinin karşısına öyle çıkılır. Dediğim gibi yerelin kendi atmosferinde çözülmesi gereken bir olay." cevabını verdi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:14
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  2. kemal kılıçdaroğlu
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  5. ittifak

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