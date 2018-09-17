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CHP yerel seçimde HDP ile gizli ittifak yapacak!

CHP 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'un ilçeleri için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:21
CHP yerel seçimde HDP ile gizli ittifak yapacak!

Yerel seçimde koltuğu korumak için “her bölgede herkesle işbirliği” talimatı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesapları, özellikle İstanbul’da güçlü olduğu ilçelerde HDP’yle işbirliğine gidilip, bu bölgelerin AK Parti’den alınmasının sağlanması yönünde. 

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine göre CHP kurmaylarının, resmen ilan etmeyip,  el altından işbirliği arayacakları ilçelerin başında Esenyurt,  Küçükçekmece, Sancaktepe, Zeytinburnu gibi bölgeler geliyor. 

CHP’liler, HDP’yle işbirliği yaparak bu ilçelerde belediyeyi kazanmaya çalışacaklar. Star'ın haberine göre; CHP’nin, AK Parti’nin elinden alabilmesi için Gaziosmanpaşa’da da SP ile birlikte hareket etmesi gerekiyor.  

İTTİFAK DURUMUNDA

AK Parti ile MHP arasındaki ‘Cumhur İttifakı’nın yerel seçimde ittifak yapılması durumunda CHP’nin, İstanbul’da elinde bulunan ilçelerin dışında yeni bölgeleri kazanabilmesi için ağırlıklı olarak HDP’yle işbirliği yapması gerekiyor.  HDP’nin, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy aldığı Bahçelievler’de Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 52, Millet İttifakı’nın oyu ise yüzde 33 olarak gerçekleşmişti. 24 Haziran seçimlerinde Beyoğlu’nda, Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 53, Millet İttifakı’nın ise yüzde 30 gerçekleşirken, HDP’nin oyu yüzde 16 olmuştu

(Star)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:21
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  2. Yerel seçim
  3. chp
  4. ittifak
  5. HDP

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