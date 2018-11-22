CHP "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Önümüz mart, mart sonu da bahar. Artık Lale Devri bitecek, baharları açan kır çiçeklerinin dönemi başlayacak. İstanbul'umuz, Ankara'mız tekrar sosyal demokrat belediyeciliğe kavuşacak." dedi.

Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"nda konuştu.

Türkiye'de 11 bölgede gerçekleştirecekleri bölge toplantılarının üçüncüsünü bugün Ankara'da yaptıklarını belirten Torun, daha önce Giresun ve Erzurum'da da toplantılar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

İnsani Gelişmişlik Vakfının hazırladığı rapora göre, Türkiye'de "çok yüksek insani gelişme performansı" gösteren 30 ilçenin ilk 10'unun CHP'li belediyeler tarafından yönetildiği aktaran Torun, halk için çalışan, vatandaşlar için mücadele eden CHP'li belediyeleri kutladı.

Bu raporda son sıralarda AK Parti'li belediyelerin yer aldığına sevinmediklerinin altını çizen Torun, "Elbette belediyelerimizle gurur duyuyoruz ama listenin en altındaki o il ve ilçelere neden ulaşamıyoruz? Bu ülkede yoksulluk her yerde, kimsesizler her yerde ama nerede düzensizlik, tapu anarşisi, mafya kuralları hüküm sürüyorsa, orada birileri yükseliyor. Ben buna isyan ediyorum." diye konuştu.

Yoksulluğun da yolsuzluğun da kader olamayacağını vurgulayan Torun, Türkiye'nin hem yoksulluk hem yolsuzluk ülkesi haline geldiğini savundu.

Torun, artık "yalanla peynir ekmek gemisinin yürümediğini" ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey mafyacılar, sizin için ayrılan sürenin sonuna geldiniz, artık döneminiz kapandı. Önümüz mart, mart sonu da bahar. Artık Lale Devri bitecek, baharları açan kır çiçeklerinin dönemi başlayacak. İstanbul'umuz, Ankara'mız tekrar sosyal demokrat belediyeciliğe kavuşacak. Buradan kimsesizlere, engellilere, yoksullara, kadınlara, çaresizlere andımız olsun, bu yalancıların, bu talancıların hesap günü artık yakın. İstedikleriyle, istedikleri beton ittifakını kursunlar, ihale mafyaları istedikleri yalanları atsınlar, artık vatandaş uyandı ve gerçek ortaya çıktı. Artık biliniyor ki yalanlar karın doyurmuyor. Eğer sen halkın derdini dinlemiyorsan, halkın derdini dinleyenler bulunur. Sen derlere derman olmuyorsan, halk dermanını bulur."

- "Çuvaldızı kendimize batıracağız"

Çankaya, Yenimahalle, Eskişehir, Zonguldak ve ismini saymadığı diğer CHP'li belediyelerle gurur duyduklarını dile getiren Torun, "Kızılcahamam'da, Akyurt'ta niye yüzde 3, Pursaklar'da niye yüzde 5 aldık diye düşünmek zorundayız. Çuvaldızı kendimize, iğneyi başkalarına batıracağız." dedi.

AK Partiye oy veren insanları hiçbir zaman suçlamadığını vurgulayan Torun, CHP'nin nerede hata yaptığını, eksikliklerini, bunların nasıl düzeleceğini düşünmesi gerektiğine işaret etti.

"Demek ki bir yerlerde hatalarımız, yanlışlarımız var. Bunları düzeltmek zorundayız." diyen Torun, bu toplantılarda bunları yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya, Çankaya Belediye Bakanı Alper Taşdelen'in yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nden il ve ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.