CHP yeni MYK'sında kim kimdir? 18 kişilik yeni CHP MYK üyeleri kimlerden oluştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi yerel seçimlere hazırlayacak A Takımını açıkladı. CHP yeni MYK'sında kimler yer aldı sorusu merak konusu olurken, 18 kişilik yeni CHP MYK'sında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi yerini korurken, Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Öztürk Yılmaz'ın yerine Ünal Çeviköz getirildi. İşte CHP yeni MYK üyeleri...

CHP MYK’sına göre, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi yerini korurken, Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Parti Sözcülüğünü yürüten Bülent Tezcan başta olmak üzere Tekin Bingöl, Haluk Koç, Öztürk Yılmaz, Çetin Osman Budak yeni MYK’da yer almadı. Yıldırım Kaya,Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ise MYK’ya katılan 6 yeni isim oldu.

İşte CHP'nin yeni yönetimi:

Ar-ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Gençlik Politikaları: Yunus Emre

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal

Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun

Genel Sekreter: M.AKif Hamzaçebi

CHP SON MYK TOPLANTISINI YAPMIŞTI

Çarşamba günü CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürmüştü. Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenilmişti.