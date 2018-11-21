CHP yeni adaylarını açıklamaya hazırlanıyor

ANKARA (AA) - MEHMET TOSUN - CHP Parti Meclisi (PM), 30 Kasım Cuma günü yapacağı toplantıda 300'e yakın belediye başkan adayının ismini daha açıklayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP PM, 30 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda bu defa 300'e yakın belediye başkanının ismini belirleyecek.

İsimlerin açıklandığı "üçüncü toplantı" olma niteliği taşıyan PM'de çok sayıda ilçe ile bazı büyükşehir ve il belediye başkan adayları da belirlenmiş olacak.

Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir, 10 il belediye başkan adayı bulunuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde "eğilim yoklaması"yla adayların belirlenmesi görüşü ağırlık kazanan CHP'de, parti örgütlerinden gelen görüşler ve anketler de adayların netleşmesinde etkili oluyor.

Türkiye'nin büyük kentlerindeki adaylarını aralık ayı bitmeden açıklamayı planlayan CHP, Ankara'da başta Mansur Yavaş olmak üzere bazı isimler üzerinde görüşmeler yürütüyor.

CHP, özel önem verdiği İstanbul'la ilgili çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak sürpriz bir adayla vatandaşların önüne çıkmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "eğilim yoklamasından çıkması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağını" açıklaması ve geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etmesi dikkati çekti.

İnce'nin Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul için harekete geçebileceği ifade ediliyor.

- İsmi açıklanan adaylara görev

Yerel seçimlere 4 ay kala aday belirleme çalışmalarını hızlandıran CHP, isimleri açıklanan adayların bir an önce çalışmalara başlamalarını hedefliyor. İsmi açıklanan adaylardan vakit kaybetmeden projelerini vatandaşlara anlatmalarını ve kapı kapı gezmelerini isteyen CHP, bir önceki yerel seçimde az farkla kaybedilen bölgelerdeki çalışmalara özel önem veriyor.

İYİ Parti ile yapılan görüşmeler çerçevesinde "ittifak" konusunu da değerlendiren CHP, bazı adayların belirlenmesi için geniş tabanlı mutabakat arıyor.

İYİ Parti ile bu kapsamda yürütülen görüşmeler doğrultusunda bazı illerin adaylarının netleşmesi bekleniyor.