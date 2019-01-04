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CHP Yaylakonak Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

- CHP'li Yaylakonak beldesinin Belediye Başkanı Hasan Karakaya ve bazı belediye meclis üyeleri, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti- Yaylakonak Belediye Başkanı Hasan Karakaya:- "Biz AK Parti'ye katılırken halkın teveccühünü almadan gelmedik. Halkımız, AK Parti'de siyaset yapacağımızın kararını verdikten sonra buraya geldik"

04 Ocak 2019 Cuma 17:54
CHP Yaylakonak Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya ve bazı belediye meclis üyeleri partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

AK Parti İl Başkanlığında yapılan toplantıda, AK Parti'ye geçen Karakaya ve bazı meclis üyelerinin rozetini AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu taktı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, gazetecilere, Türkiye'nin çok farklı bir yapısının Adıyaman'da olduğu belirterek, "Adıyaman'ın yaklaşık yüzde 20'lik kısmı alevi kardeşlerimizden oluşuyor. Benim dönemimde Yaylakonak beldesi halkının AK Parti'ye gelmiş olması beni mutlu etmiştir." dedi.

Birlik, beraberlik ve hizmet için sevgi tohumlarını ektikleri için mutlu olduklarını dile getiren AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise "Huzurluyuz. Türkiye'de birlik ve beraberliğin pekişmesi adına halka daha fazla hizmet edebilme adına, Ak belediyeciliğini gören Hasan Karakaya ve tüm ekibine hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Yaylakonak Belediye Başkanı Hasan Karakaya da AK Parti'ye katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yaylakonak belde halkı olarak Adıyaman'dan Türkiye'ye mesaj vereceklerini ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Biz AK Parti'ye katılırken halkın teveccühünü almadan gelmedik. Halkımız, AK Parti'de siyaset yapacağımızın kararını verdikten sonra buraya geldik. Bizler Adıyaman'da kardeşlik için varız. Bu ülkede beraber yaşamayı öğreneceğiz. Birbirimizi ötelemeden hep beraber yaşayacağız. Bu ülke hepimizin."

Konuşmaların ardından Yaylakonak belde Belediye Başkanı Hasan Karakaya ve bazı meclis üyeleri AK Parti rozetlerini takarak partililerle sohbet ettiler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:54
  1. Adıyaman
  2. CHP'den istifa AK Parti'ye geçti
  3. yaylakonak belediye başkanı hasan karakaya

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