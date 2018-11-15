CHP Yalova’da 2019 yerel seçimlerde kimi aday gösterecek? Vefa Salman kimdir?

CHP belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP’nin aday göstereceği belediye başkan adayları CHP PM toplantısında masaya yatırıldı. PM toplantısında 147 belediye başkan adayı belirlendi. CHP Yalova belediye başkan adayı açıklandı. Peki CHP yerel seçim 2019’da Yalova’da kimi aday gösterdi? İşte yerel seçim 2019 CHP Yalova belediye başkan adayı

24 Haziran seçimlerinde yenilgi yaşayan partilerin başında CHP geldi. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na karşı Muharrem İnce önderliğindeki muhalif bayrak kaldırmıştı. Muharrem İnce ve ekibi 24 Haziran seçim yenilgisi sonrası partiyi olağanüstü toplantıya çağırma girişiminde bulunmuş ancak Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimleri bahane ederek kongrenin toplanılmayacağı kararını vermişti. CHP’li muhalifler 2019 yerel seçim sonuçlarına kadar sessizliğe bürünmüştü. Kılıçdaroğlu yönetimi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kazanmak istiyor. Onun için de işi sıkı tutmaya çalışıyor. CHP, PM’si toplanıp yerel seçimlerde aday gösterilecek belediye başkanlarının kimler olduğunu belirledi. Daha önce 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarının belirlendiği CHP’de şimdi de 147 il ve ilçenin belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı. Belediye başkan adayının belirlendiği bir diğer il Yalova oldu. CHP Yalova’da 2019 yerel seçimlerde kimi aday göstereceği merak ediliyordu. Muharrem İnce’nin de memleketi olan Yavalovada, Vefa Salman belediye başkan adayı olarak gösterildi. Peki Vefa Salman kimdir? Vefa Salman nereli ve hangi görevlerde bulundu?

2014 seçimlerinde kıl payı kazanmıştı

Yalova’da belediye başkanlığı seçimini AK Parti adayı Yakup Koçal’ın 1 oy farkla kazandığının açıklanması ardından CHP, itiraz etmiş ve oyların yeniden sayılması sonucu CHP’nin adayı Vefa Salman kazanmıştı.

Vefa Salman kimdir?

1965 yılında Yalova’da doğdu. Bursa Erkek Lisesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra,1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirerek iş hayatına atıldı.Yirmi yıl Yalova’da ticari yaşamının içerisinde yer alan Başkan Vefa Salman,1988 yılında, Yalova’da yayınlanan tek günlük gazete olan Haberci Gazetesi’nde yazı hayatına başlamıştır.Yalova’da yayınlanan ikinci günlük gazete olan Yalova Gazetesi’nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl sürdürmüştür. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır. Birçok makale, haber ve yazısı yerel ve ulusal çeşitli gazetede, dergi ve internet haber sitelerinde yayımlanmıştır.İlk şiir kitabı ‘’Özgünce’’ 2007 yılında basıldı. İkinci şiir kitabı baskıya hazır olup, yayımlanmış yazılarından derlediği üçüncü kitabının çalışmaları devam etmektedir.Halen İstanbul Veteriner Odası Yalova Temsilciliği ve Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.Başkan Vefa Salman ,üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Murahhas Üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğunu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.Uzun yıllar siyasetin pek çok kademesinde etkin görevlerde yer alan Başkan Vefa Salman, 2003-2009 yılları arasında iki dönem CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 yılları arasında Yalova Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup sözcülüğü yapmıştır. Yalova Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecine kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.10.02.2014 tarihinde CHP Parti Meclis Kararı ile Yalova Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Vefa Salman galibiyetle çıktığı 30 Mart yerel seçimlerinin ardından itirazların yaşanması sebebiyle 1 Haziran 2014 tarihinde yenilenen seçim sonucuna göre Yalova Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Salman, Dilek salman ile evlidir

CHP 2019 belediye başkan adayları listesi:

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