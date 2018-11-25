Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun görüşme tarihi belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu yarın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.25 Kasım 2018 Pazar 16:29
Yerel seçim öncesi ittifak çalışmalarını sürdüren muhalefette, CHP ile Saadet Partisi arasında gerçekleşek olan görüşmenin ayrıntıları netleşti.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecekler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
CHP daha önce İYİ Parti ile temaslarda bulunmuştu.
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