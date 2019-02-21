Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: 2 gemiyle sondaja başlıyoruz

Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haber geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz." diye konuştu.

CHP karşı çıkımıştı

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına CHP karşı çıkmıştı. Akdeniz'de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.