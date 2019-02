CHP ve İYİ Parti’nin liderleri gerçekten var mı?!?

Güngör Büyükçınar

Balıkesir

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHPana muhalefet partisi bütün milletvekilleriyle birlikte bir fedakârlık yaparak beş seneliğine milletvekilliği görevlerinden çekilseler ve ayrıca beş sene TBMM’den ve siyasetten tamamen ellerini ayaklarını çekseler ayrıca AKP ve Tayyip başkan hiçbir söylem ve eylemden bulunmadan yine beş seneliğine susup hiç konuşmasalar acaba Türkiye beş sene sonrasında ne olurdu.

Tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. İşte görüyorsunuz AK Parti ve Başkan Erdoğan üstün çalışma ve gayretleriyle kısa zamanda Türkiye silah sanayiinde en son model İHA’ları ve SİHA’ları ve helikopterleri, denizaltı savaş gemilerini ve birçok silah çeşitlerini yaptılar, yapıyorlar. İşte yıllar öncesi Menderes hükümetiBağdat Paktı ile birlikte kıtalar arası giden balistik nükleer silahları o yıllar içinde ABD gibi Rusya gibi biz de yapabilirdik fakat gel gelelim o darbeci generaller ve darbe şakşakçıları olan siyasiler, prof.’lar yüzünden daha başlamadan bütün silah ve teknoloji projeleri maalesef hepsi rafa kaldırılmış oldu.

İşte görüyorsunuz CHP’ye beş seneliğine her türlü siyasetten uzak kalsın diyoruz da aslında CHP beş sene falan değil, 1940 yılından bu güne CHP tamamen siyasetten uzak kalmış olsaydı şimdi silah sanayiinde olsun, teknolojide olsun dünyada çağ atlamış bir ülke olurduk. Bakın bir özlü söz şöyle diyor; “Öyle günler gelecek ki nükleer silahlar bir ülkenin namusu olacak.” Bu özlü söz bize şunları anlatmak istiyor; ekmeğin olmasa da silahların olsun, çünkü silahları olan konuşur, parası olan konuşur.” Bakın bir çocuk elinde silahla insanların olduğu bir kahveye girse kahvede oturan insanlara ağza alınmayacak hakaretler etse, o çocuğun üzerine kim yürüyüp elindeki silahı almaya cesaret edebilirdi.

Normal olarak kahvedekilerin hepsi başlarlardı alttan almaya oğlum yapma, etme, bırak o silahı elinden bak sana ne istersen alacağız. İster çikolata istersen para diyerek çocuğun elinden silahı almaya çalışırlardı. Bakın bir zamanlar Nuri Demirağ’ın 1940-1945 yıllarında başlattığı uçak sanayiinde yapılan o uçakları o günden bu güne yapagelseydik şimdi dünyada en modern her çeşit uçakları biz yapmış olacaktık.

Yine CHP ve darbecilerin engeli olmasaydı 1961 yılında DEVRİM marka arabaları benzin bitti yan yattı çamura battı diyerek o devrim arabasını bir kenara çekilmeseydik şimdi yollarımızda Mercedes’ten daha üstün kendi milli otomobillerimiz olur ayrıca askeri kamyonlar ve her çeşit askeri araç gereçleri bizler çoktan yapmış olurduk. Eğer CHP o günde yani 1940 yılından bu yana hep süresiz izinli olarak mecliste hiç olmasaydı bugün için biz düşmanlara korku veren her türlü nükleer silahlar ve son model savaş uçaklarını Türkiye olarak biz çoktan yapmış olacaktık.

Bakın Kılıçdaroğlu Almanya’ya gideceğine İran’a, Pakistan’a, Kuzey Kore’ye gitse de şu nükleer silahların projelerini ülkemize getirmeye çalışsaydı ülkesine daha faydalı olmuş olmaz mıydı.

Zaten bilindiği gibi CHP’den olsun, Kılıçdaroğlu’ndan olsun siz hiç duydunuz mu arkadaşlar, gelin silah ve teknoloji sanayilerinde biz muhalefet olmayalım da bu konuda AK Partinin her zaman yanında olup muhalefet etmeyelim. Çünkü düşman dört bir yanımızı sarmış, ağzını açmış sanki bekliyor gibi diyerek bugüne kadar hiç CHP’den böyle bir yaklaşım ve söylenti duydunuz mu? Aksine CHP her konuda her zaman engel olmuş takoz olmuş. Eğer 1940 yılından başlayıp silah ve teknoloji sanayileri devam edip gelseydi Rusya gibi ABD gibi nükleer silahlarımız, uçak gemilerimizi çoktan yapmış olacaktık. Ve bu silahlarla birlikte kendi güvenliğimizle beraber bütün Müslüman ülkelerinin canlarını, topraklarını da aynı zamanda korumuş olacaktık.

Bakın örneğin İsrail, Filistin’de değil Müslümanları öldürmeyi bir Filistinlinin burnunu bile kanatamazdı.

Biliyorsunuz CHP; Suriye’de ne işimiz var, Suriyelileri geri gönderelim diye hep feryat edip duruyor, eğer böyle bir yanlışı AK Parti yapmış olsaydı 15 Temmuzda darbe gece 10.30’da değil de gece 3’te 3.30‘da olurdu.

Belki de böylece darbe BİLE olmuş olurdu. İşte bu darbeyi 250 şehidimiz ve birçok gazimizle birlikte o dediğimiz gariban Suriyeli dedelerin, anaların duaları ve gözyaşları olmasaydı belki de bu FETÖ’nün, ABD’nin darbesi gerçekleşmemiş olabilirdi. Bakın Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti her zaman dedikleri konuştukları; bizim Suriye’de ne işimiz var, Suriye’ye niye girdik der durular.

Halbuki bir siyasetçi veya bir lider bir metre ilerisini göremiyorsa ondan ne siyasetçi olur ne de devlet başkanı olur. Şöyle bir düşünün ABD 10 bin km’den geliyor, Rusya ve birçok devlet Suriye’yi işgal ediyor.

Bizim muhalefet CHP, İYİ Parti hala diyor ki; Suriye’ye neden giriyoruz? Eğer biz Suriye’ye girmeseydik ve Başkan Erdoğan yeterince silahlarımızı yapmamış olsaydı, belki de düşman bizim ülkemize çoktan girebilirdi.