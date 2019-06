CHP ve İYİ Parti saldırıyı kınadı

CHP ve İYİ Parti Bursa teşkilatları, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş’a saldıranların bir an evvel bulunmasını istedi.

Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz gece evine giderken İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş’ın otomobiline tanımadığı bir araç arkadan çarptı. Aracından inen Temirtaş, kazada araçlarda bir hasarın oluşmadığını söyledi. Karşı araçta bulunan 4 kişi, "Nasıl ani fren yapıyorsun" diyerek Temirtaş’a saldırdı. 4 kişinin feci şekilde saldırdığı Temirtaş gözünden ve kafasından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen Temirtaş, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan olayı kınayan CHP ve İYİ Parti Bursa teşkilatları, tarihi belediye binasının önünde basın açıklamasında bulundu. Kavgaya karışanların biran önce bulunmasını ve cezalandırılmasını talep eden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, “Türkiye’nin acilen normalleşmeye ihtiyacı var. Bizler asla kutuplaştırıcı siyaset dilinin bir parçası olmayacağız. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, milletimizin arzu ettiği birlik ve huzur ortamının tesisi için sabır ve kararlılıkla her zamankinden daha fazla çalışacağız. Türkiye’de yaşayan her vatandaşın can ve mal güvenliğinin teminatı devlettir. Temirtaş’a yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Yapanların da biran önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Temirtaş’ın kullandığı aracın Bursa milletvekilinin resmi danışmanına ait olması da oldukça düşündürücüdür. Olayın arka planının da aydınlatılması bunun için çok önemli” diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ise, “Bu olayı sadece Bursa olarak görmemek gerekiyor. Bir güvenlik sorunumuz var. Ayrıştırıcı bir dil var. Yaşanan olayları herkesin kınamasını bekliyoruz. Sürekli tekrarlarına gelen ve benzeri olayların vahameti çok açıktır. Azmettiricilerin bir an evvel yakalanarak adalete teslim edilmesi gerekiyor. demokrasiyi hedef alan bu saldırıların önüne geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya CHP ve İYİ Parti Bursa teşkilatlarının yanı sıra, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.