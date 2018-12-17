CHP ve İYİ Parti, Mansur Yavaş'tan vazgeçti! Yerine o isim...

‘Sağ kökenli’ olduğu için hali hazırda CHP tabanından beklenen desteği görmediği belirtilen Mansur Yavaş’ın, İYİ Parti destekçilerinin de antipatisini kazanmayı başardığı belirtiliyor.

Bülent Kuşoğlu ismi ön planda

CHP’de parti içinde de tartışmalara neden olduğu bilinen Mansur Yavaş’ın başkent için aday gösterilemeyeceği ve Yavaş yerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun Ankara için aday gösterileceği öne sürülüyor.

(Türkiye)