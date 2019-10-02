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CHP ve İYİ Parti.. IMF koalisyonu mu kuruldu?

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "CHP ve İYİ Parti.. IMF koalisyonu mu kuruldu?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:05
CHP ve İYİ Parti.. IMF koalisyonu mu kuruldu?

Alaaddin Kısa/Konya

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile tescillenen emperyalizme ve Batı’ya köleliğimize ‘’ONE MİNUTE’’ deme zamanı geldi de geçiyor...

İttihat ve Terakki Zihniyeti, Milli olan her şeye düşmandı. Sırf Milli olduğu için İkinci Abdülhamid Han’a ve savunduğu değerlere saldırdılar. Batılı Değerler adı altında emperyalizme köle nesiller yetiştirdiler. Üretmeyen, hazır yiyen tüketici bir toplum oluşturdular. Batı ne yapıyorsa doğrudur anlayışına sahip nesilleri oluşturdular. Sırf onlar giyiyor diye şapkayı zorla giydirip, giymek istemeyenleri astılar.

Batılı hayat tarzı zorla dayatıldı ve neredeyse dinimize kastettiler. Bugün İttihat ve Terakki’nin yolundan giden CHP, İYİ PARTİ ve HDP, Vatan ve Milletin hayrına olan ne varsa Batıcılık ve sömürgecilik uğruna çiğnemeye devam ediyor. O kadar Batı yanlısı tutum takınıyorlar ki ABD ve AB’nin beslemesi IMF ile kucak kucağa pozlar verip gizli toplantılar düzenliyorlar. Bu toplantılar da YENİ EKONOMİK DARBE girişimde bulunma provaları yapıyorlar.

Saldırı da sınır tanımayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ortağı Akşener, yönünü milletin menfaatlerine dönmüş olan, kıblesi Batı değil Kabe olan Türkiye ve lideri Erdoğan’a pervasızca hücum ediyorlar. Erdoğan’ı yıkmak uğruna PKK’nın kuklası HDP ile birlikte olmaktan çekinmeyen CHP ve iş birlikçileri başarısız olacaklardır. Çünkü millet, artık BAĞIMSIZ DEVLET VE BAĞIMSIZ LİDER istemektedir. Batı’ya bağımlı, onun bunun kölesi, İslami ve milli değerlere uzak lider ve partilerin sonu ne kadar Batı gazı verilirse verilsin, tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur.

Sayın Erdoğan Davos’ta ‘’One Minute’’ dediğinde kimse bu kadarını beklemiyordu.

Kendi silahını üreten, dünya yüzündeki zulmete dur diyen ve mazlumların hamisi olan, emperyalizmin her türlü oyununa karşı oyun geliştiren Türkiye, Allah’ın izniyle artık tüm küfrün kalelerini yavaş yavaş yıkmaya başlamıştır.

Suriye ve Irak’ta kurulmak istenen İsrail payandası PKK devleti, karşı hücumla emperyalizmin başına geçirilecektir. Suriye ve Irak’ta kanayan yarayı iyileştirecek tek güç Türkiye’dir.

Çünkü Türkiye, milli projelerle bölgeye yaklaşmaktadır.

Osmanlı’nın bakiyesi olan Türkiye, bölge milletlerine ağabeylik yaparak emperyalizmin hakimiyetine son verecektir. Türkiye, Fırat’ın doğusuna yapacağı yeni harekatla Amerika ve beslemesi PKK’nın başına çuvalı geçirecektir.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:05
  1. Konya
  2. İttihat ve Terakki Cemiyeti
  3. Alaaddin Kısa
  4. emperyalizm
  5. ONE MİNUTE
  6. İttihat ve Terakki Zihniyeti
  7. İkinci Abdülhamid Han
  8. Batılı Değerler
  9. İttihat ve Terakki
  10. CHP
  11. İYİ PARTİ
  12. HDP
  13. ABD
  14. AB
  15. IMF
  16. CHP Lideri Kılıçdaroğlu
  17. Meral Akşener
  18. Kabe
  19. Recep Tayyip Erdoğan
  20. PKK
  21. Fırat’ın doğusu

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