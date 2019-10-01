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CHP ve İYİ Parti arasında 'Erdoğan' çatlağı! TBMM'deki Yeni Yasama Yılı açılışında dikkat çeken görüntü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Yasama Yılı açılışında konuşma yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş yaptığı sırada CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü. Erdoğan, Meclis'e girdiği anda İYİ Partililer ayağa kalkarken, CHP grubu ise ayağa kalkmadı.

01 Ekim 2019 Salı 16:43
CHP ve İYİ Parti arasında 'Erdoğan' çatlağı! TBMM'deki Yeni Yasama Yılı açılışında dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılı açılışı için TBMM'ye geldi. Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı.

CHP ve İYİ Parti'den farklı tutum

İYİ Parti grubu Erdoğan'ı ayakta karşıladı. CHP grubu ise Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında alkışlamadı ve İstiklal Marşı okunana kadar ayağa kalkmadı. Millet İttifakı içerisinde yer alan CHP ve İYİ Parti'nin farklı tutum sergilemesi "İttifak çatırdıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP grubu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte ayağa kalktı. İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.

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İYİ Parti Sözcüsü'nden dikkat çeken 'ittifak' açıklaması

Öte yandan yeni yasama yılı açılışı öncesi CNN Türk canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen "CHP'yle ittifak bitti mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Millet ittifakının belirli ölçüde hassasiyetleri var. Hassasiyetlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bir beraberliğimiz var. Bu beraberliğin üzerimize yüklediği bir sorumluluk var, bu sorumlulukları namusumuz bildik. İlkeli bir birlikteliğimiz oldu, ilkeli bir ayrılık olur. 'Canımız sıkıldı ayrılıyoruz' demeyiz. Diyoruz ki, terörü ve şiddeti hak arama enstrümanı olarak gören hiç kimseye yakınlık olmayacak. Biz yakınlık duyana da yakınlık duymayız."

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:43
  1. Yeni Yasama Yılı
  2. Yavuz Ağıralioğlu
  3. TBMM
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. İYİ PARTİ
  6. CHP

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