CHP ve HDP yine ittifak yaptı! Bu sefer Kanal İstanbul için

Kanalİstanbul projesi için Meclis'te gerekli adımlar atıldı.

2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan proje basında 'çılgın proje' adıyla yer aldı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçecek. Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu olacak.

Bu proje için Meclis'te yasal düzenlemeler gerçekleştirilirkken, HDP ve CHP yine aynı fikri paylaşarak projeye karşı çıktılar.

KANDİL'İN SÖZCÜLERİ TABİATI DÜŞÜNÜYOR

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyla ilgili olarak, "Kanal İstanbul tabiatı mahvedecek bir projedir; bitkiyi, insanları, hayvanları mahvedecek bir projedir." dedi.

PROJEDEN HABERLERİ YOK

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Kanal İstanbul Projesi 65 milyar dolarlık bütçe harcamasına neden olacak. Hafriyat sahaları dolmaya başlamışken Kanal İstanbul’un inşaatı sırasında yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat oluşacak, bu malzeme nereye yığılacak?

ENERJİYE DE KARŞI OLANLARIN AÇIKLAMALARINA BAK!

İstanbul ve Marmara bölgesinin ölüm fermanı olarak nitelenen bu proje, zaten nüfus yoğunluğu başta olmak üzere, trafik keşmekeşi, altyapı yetersizliği, hava ve gürültü kirliliği gibi nedenlerle İstanbul'a olan göçü artıracak, daha yaşanmaz hâle gelecek olan şehir ne olacaktır? Gelin, bu 65 milyar dolarlık bütçeyi Anadolu’da tarıma, jeotermal ve alternatif enerji kaynaklarına harcayalım" dedi.