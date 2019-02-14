CHP ve HDP Şanlıurfa belediye başkan adayı kim oldu? Yerel seçim Şanlıurfa
31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifak her geçen gün ayyuka çıkıyor. Şanlıurfa'dan aday çıkarmayan CHP ve HDP, bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleme konusunda anlaştı. Peki Sabahattin Cevheri kimdir? Sabahattin Cevheri hangi görevlerde bulundu?14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifak her geçen gün ayyuka çıkıyor. Şanlıurfa'dan aday çıkarmayan CHP ve HDP, bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleme konusunda anlaştı. Peki Sabahattin Cevheri kimdir? Sabahattin Cevheri hangi görevlerde bulundu?
Sabahattin Cevheri, 1 Ocak 1950'de Şanlıurfa'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Belkise'dir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. Serbest ticaret ve çiftçilikle uğraştı. Şanlıurfaspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili. Cevheri, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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