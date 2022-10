Herkesin bildiği gibi siyaset; dürüst, idealist, vatanını, milletini seven vatansever insanlar için bir amaç değil, yalnızca insanlara ve vatana hizmet etme aracıdır. Bu aracı, kimileri kendi siyasi çıkar ve menfaatleri için yanlış kullanır. Kimileri ise, vatanı ve milletine hizmet için doğru kullanır. Siyasetçilerin arasındaki asıl fark budur. Milletimize düşen vazife; duygusal davranıp kandırılmadan, vatana millete hizmet edecek ve faydalı olacak insanları iyi tanımaktır.. Yaşadığımız toplumda her dönem siyasette başarılı olamayanlar; özellikle şu argümanın arkasına sığınırlar. Örneğin son 20 yıldır Türkiye’de ve Malatya’da Ak Parti iktidardadır. Bazı siyasetçiler ve insanlar; kafalarına yerleştirdikleri yalandan, dezenformasyondan ve kısır döngülerden bir türlü kurtulamadıkları için, Türkiye’den ve Malatya’da son 20 yılda yapılan bunca hizmetleri asla görmek istemezler ve hani Ak Parti 20 yıldır ne yaptı ki, diye menfi propaganda, yalan, iftira ve algı yapmaya devam ederler.. Elbette ki, bu ülkede her ne kadar kasıtlı olarak menfi ve olumsuz düşünen insanlar varsa da; bunların karşısında, müspet, idealist ve sağduyulu düşünen vatansever milyonlarca insanımız da vardır çok şükür.. İşte son 20 yıldır durum ortadadır; Ak Parti girdiği bütün seçimleri kazandı ve tek başına iktidar oldu. Ak Parti’nin karşısındaki ana muhalefet partisi CHP ve diğerleri ise 20 yıldır bütün seçimleri kaybettiler. Ak Parti’nin son 20 yılda Türkiye’de yaptığı başarılı hizmetleri milletimiz her gün görüyor ve izliyor..