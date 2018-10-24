CHP Van belediye başkan adayları belli oldu! Çatak Başkale Gevaş yerel seçim adayları

CHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Van belediye başkan adayları kim? CHP Van Çatak belediye başkan adayı kim oldu? Van CHP Tuşba belediye başkan adayı kim oldu? CHP Van Gevaş belediye başkan adayı kimi gösterdi? Van Başkale CHP belediye başkan adayı kim? CHP Muradiye, Saray, Gürpınar belediye başkan adayları açıklandı.

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