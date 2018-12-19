CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı | 2019 yerel seçim CHP İstanbul adayları

CHP’de 31 Mart 2019 yerel seçimler için takvim işliyor. CHP'nin son Parti Meclisi (PM) toplantısında 68 belediye başkan adayı daha açıklandı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP'nin İstanbul ilçeleri için çıkarmak istediği adayların da belli olduğu iddia edildi. CHP Üsküdar belediye başkan adayı kim?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 30,6 oy alırken, CHP ise % 22.6 oy oranına sahip olup 146 milletvekili ile TBMM’de yerini aldı. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde 24 Haziran’da yaşadığı yenilgiyi tekrar yaşamak istemeyen CHP, yerel seçimlerde işi sıkı tutmaya çalışıyor. CHP'nin son PM toplantısında çok sayıda belediye başkan adayını daha açıkladı. Partide gözler büyükşehirlere ve il adaylarına çevrilmişti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adaylığı Ekrem İmamoğlu, CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı da Mansur Yavaş oldu. CHP, İstanbul ilçelerinde ise Üsküdar belediye başkan adaylığı için Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu arasında tercih yapması bekleniyor.

Ahmet Kılıç, 1965 Trabzon Maçka’da doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve lise eğitiminin bir kısmını Trabzon İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında ailevi sebeplerden dolayı Ailesi ile birlikte İstanbul Üsküdar’a göç ettik. Eğitiminin kalan kısmını Üsküdar’da Üsküdar Akşam Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye üye olarak aktif siyasete atıldı. 1980 ihtilalinden sonra bütün partiler gibi CHP ‘de kapatılmıştı ve tekrar açılması yönünde çabalar ile 1992 yılında Üsküdar’da CHP’nin ilk kurucu üyelerinden birisi oldu. CHP’de değişik kademelerde görevler aldım. 2001 yılında Esnaf Komisyon Başkanlığı, 2007–2009 yılları arasında parti içerisinde İlke Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.

2009 yılında yapılan Yerel Seçimlerde CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi olarak adayı oldu. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve hem Üsküdar’da Belediye Meclisi’nde CHP’yi temsil eden Ahmet Kılıç, dönemdir Üsküdar Belediye Meclisi’nde İmar komisyon üyeliği görevini yürütmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı. Ahmet Kılıç, Üsküdar Derneğini, dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Niyazi Yurtsever ile birlikte kurmuştur. Dernekte hem yönetim kurulu üyeliği, sekreterlik ve son dönemde de başkanlığı görevlerini yaptı. 40 yıldır Üsküdar’da esnaflık yapan Ahmet Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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