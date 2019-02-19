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CHP tanzim satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşla dalga geçti!

Terör örgütleri ile kolkola giren 'hazımsız' CHP, kirli zihniyetini yansıtan yeni bir icraata daha imza attı. İstanbul Eminönü'ndeki tanzim satış noktasının karşısında duran CHP seçim otobüsünden Barış Manço'nun 'domates, biber, patlıcan' şarkısı çalınarak vatandaşlarla adeta dalga geçildi.

19 Şubat 2019 Salı 13:33

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerle birlikte gündemin en önemli maddelerinden biri de tanzim satış noktaları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi açarız. Vatandaşlarımızı marketlere karşı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının ardından İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde kurulan tanzim satış noktalarının hem sayısı hem de ürün çeşitliliği arttı. Tanzim satışlara ise vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

CHP vatandaşla dalga geçti!

Türk milletinin değerlerinden uzak CHP zihniyeti 'vatandaşla dalga geçme' geleneğini bu seçimde de sürdürdü.

Tanzim noktasındaki vatandaşlarla alay ettiler

İstanbul'da vatandaşın ucuza meyve ve sebze alması için kurulan tanzim satış noktalarından biri de Eminönü'nde kuruldu.

Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın marketteki fiyatların yarısına meyve, sebze almasını sağlayan tanzim noktasının önünden geçen CHP seçim otobüsünün çaldığı şarkı tepki topladı.

Vatandaşların önünden geçerken seçim otobüsünün hoparlörlerinden Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısı son ses çalındı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP
  5. tanzim satış
  6. eminönü
  7. barış manço

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