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CHP, TSK'nın Suriye'ye girmesinden rahatsız oldu!

ABD kucağındaki terör örgütü PKK'yı Fırat'ın doğusundan silmek için TSK'nın Suriye'ye girmesi an meselesiyken, CHP'den şaşırtmayan bir açıklama geldi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:51
CHP, TSK'nın Suriye'ye girmesinden rahatsız oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı harekatla ilgili şaşırtmayan açıklamalarda bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Çeviköz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceğine ilişkin açıklamasının, Suriye'de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

CHP'nin, öteden beri Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine önem veren bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Çeviköz, ABD askerlerinin çekilmesinin ise Suriye'de bu konularda olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umduklarını ifade etti.

Ünal Çeviköz, şu görüşlerini paylaştı:

"Sorunlar diplomasiyle çözülmeli"

"CHP, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların, askeri güç kullanmaksızın, barışçıl yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır.

"Diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır"

Bu yaklaşım tüm aktörlerle diyalog içinde bulunulmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Suriye ile Türkiye arasında, Adana mutabakatı ruhuna uygun olarak, sorunun çözümüne katkıda bulunacağı muhakkak olan diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır.

Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP'nin ortaya attığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır."

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:51
  1. Adana
  2. abd
  3. suriye
  4. chp
  5. ünal çeviköz

YORUM YAZ

  • canmehmetcanmehmet1 sa önce
    Halk Fırkası'nı (sonradan eklenen "Cumhuriyet" ile) Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kim kurdu? Çoğunluk, "Mustafa Kemal Paşa kurdu" Diyecektir. Ancak, bu çok doğru değildir. CHP'yi, İttihat Terakki'nin Kurucuları (Mason Subay ve Aydınlar!) Kurmuştur. Bu nedenle ülkede ne kadar "Hayırlı iş" varsa, onlar "Hayır!" Olamaz, demektedir. Özet: Otu çek köküne bak!

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