0553 313 94 23

CHP toplantısında protesto! Gençler Kemal'den ümidi kesti

İstanbul'da CHP'nin ‘Genç Aday Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda koltuklar bomboş kaldı. CHP'li gençler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da ön seçim yapmama kararını, toplantıya katılmayarak protesto etti.

25 Kasım 2018 Pazar 21:33
CHP toplantısında protesto! Gençler Kemal'den ümidi kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler için İstanbul’da ön seçim yapmama kararı protestoyu da beraberinde getirdi. Bu sabah Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Genç Aday Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda koltuklar boş kaldı. Salonun ancak beşte biri doldu.

Türkiye'de yerel seçimler yaklaştıkça birçok parti de gençleri aday göstermek için etkinlikler düzenliyor. Partilerin gençlik yapılanmasındaki adayları açısından salonları dolup taşıyor. Ancak CHP'nin Şişli'de düzenlediği "CHP'nin İstanbul'a hazırız! Yerel Seçim 2019 Genç Aday Adayları Tanıtım Toplantısı" başlıklı organizasyonda salon boş kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için İstanbul'da ön seçim yapmama kararının Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde bugün saat 10.00'da düzenlenen programda salonun boş kalmasıyla protesto edildiği görüldü. Salonun ancak beşte biri doldu.

"Listelerin yüzde yirmisini nasıl dolduracaksınız?"

CHP'li gençlerin ilgi göstermediği salonun boş olduğu görülünce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kürsüye çıkarak CHP'li gençleri azarladı.CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, gençlere hitaben "Daha salonun yüzde yirmisini dolduramıyorsunuz, listelerin yüzde yirmisini nasıl dolduracaksınız?" diye seslendi.

Programa katılmak için yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise telefonla aranarak durumdan haberdar edildi. Torun, etkinliğin protesto edildiğini öğrenince de programa gelmekten son anda vazgeçti.

CHP'liler sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin salonun boş koltuklarını gizleyen bir fotoğraf paylaştı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:33
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail polisinden Kudüs’te gösteriye müdahale
    1. İsrail polisinden Kudüs’te gösteriye..
    2. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    3. Maçın ardından
    4. Karadeniz'de gerilim tavan yaptı!..
    5. Emniyetten bu kareye yalanlama geldi
    6. Şenol Güneş nikah şahidi oldu
    7. 'Üzerinde büyü var, altınları hocaya..
    8. Güngören'de yangın
    9. GÜNCELLEME- Irak'taki sel felaketi
    10. "Tartışmalar ortaya konulan futbolu..
    11. İran depremi Hakkari'de hissedildi!..
    12. Maçın ardından
    13. Hollanda'da Arakan protestosu!..
    14. CHP toplantısında protesto! Gençler..
    15. Maçın ardından
    16. Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5..
    17. Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi sona erdi
    18. Niğde'de avlanırken ayağı kırılan kişi..
    19. "Gördüğüm istihbarata göre cinayet..
    20. Lübnan'dan İsrail'e sert tepki!
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?