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Seçim 2019 Sayfası

CHP Tekirdağ İl Başkanı ve yöneticilerinden Başkan Yüksel’e tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör ve il yönetimi, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’i makamında ziyaret ederek yeniden görevine seçilmesinden dolayı tebrik etti.

23 Nisan 2019 Salı 18:03
CHP Tekirdağ İl Başkanı ve yöneticilerinden Başkan Yüksel’e tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör ve il yönetimi, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’i makamında ziyaret ederek yeniden görevine seçilmesinden dolayı tebrik etti.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Ergene’de tekrar Belediye Başkanlığı görevine seçilen Rasim Yüksel’i Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör ve il yönetimi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İl Başkanı ve il yönetimi Yüksel’i tebrik ederek yeni dönemindeki çalışmalarında başarılar diledi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kendisine yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ergene’de halkımız hizmete oy verdi, emeğe oy verdi. Ergene Belediyesi kurucu başkanı olarak ilk dönemimizde nasıl çalıştıysak yeni dönemimizde daha fazla çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu güzel ziyaretinizden dolayı CHP İl Başkanıma ve değerli il yönetimine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:03
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