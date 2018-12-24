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CHP tek bildiği işi de eline yüzüne bulaştırdı! Mustafa Kemal'e benzemeyen anıt yaptılar

Makedonya'nın orta kesimlerinde bulunan Köprülü şehrinde CHP'li Adalar Belediyesi tarafından bağışlanan Mustafa Kemal Atatürk anıtının açılışı gerçekleştirildi. Mustafa Kemal'e benzemediği görülenanıt, CHP'li belediyelerin tek yaptığı işi dahi beceremediğini ortaya koydu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 00:44
CHP tek bildiği işi de eline yüzüne bulaştırdı! Mustafa Kemal'e benzemeyen anıt yaptılar

Makedonya'nın orta kesimlerinde bulunan Köprülü şehrinde Mustafa Kemal Atatürk anıtının açılışı gerçekleştirildi.

Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kültürel programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Çiğdem Güllü, Köprülü Belediye Başkanı Ace Kocevski, Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP)Genel Başkanı Beycan İlyas ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın ardından şehirde bulunan Karşıyaka Belediyesi dostluk parkında, Köprülü Belediyesi ile kardeş belediye olan Adalar Belediyesi tarafından bağışlanan Atatürk anıtı açıldı.

Açılışın ardından heyetler anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Köprülü Belediye Başkanı Kocevski, Atatürk'ün Adalar Belediyesinden hediye edilen anıtının açılışını yaptıklarını söyledi.

Nereye konulacağına henüz karar verilmedi

Benzer bir anıtın Merkez Jupa'da da bulunduğunu anımsatan Kocevski, Türkiye'den gelen turist grupların Köprülü'yü de ziyaret edilecek destinasyonlar arasına alacakları duyumları aldıklarını belirtti.

Türkiye'deki kardeş belediyelerden Atatürk büstünün de hediye edildiğini aktaran Kocevski, büstün nereye koyulacağına şehirde yaşayan Türk kökenli vatandaşların karar vereceğini ifade etti.

Ace Kocevski, Köprülü'nün Türkiye'den Adalar, Karşıyaka ve Çan belediyeleri ile kardeş belediye olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 00:44
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