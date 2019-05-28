CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in (İmamoğlu) bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Bu haksızlığı giderecek olan İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz. Onlar, adalet terazisindeki dengeyi yeniden sağlayacaklar." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının açılışını yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak üzere grubumuzun 110 milletvekili şu anda sizleri İstanbul'da, bulundukları kahvehanelerden, vatandaşlarımızın işyerlerinden ya da cep telefonuyla takip ediyorlar." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu da grup toplantısına, "Heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Heyecanlı olmak güzel bir şey. Ekrem Bey'in bir haksızlıkla karşı karşı kaldığını vicdan sahibi herkes kabul ediyor ve bu haksızlığı giderecek olan İstanbullu kardeşlerimizdir. Onlar, bu haksızlığı giderecekler, adalet terazisindeki dengeyi yeniden sağlayacaklar. Onun için milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir kısmı İstanbul'da" sözleriyle başladı.

92 yaşında yaşamını yitiren sinema sanatçısı Eşref Kolçak'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın uzun süren aramaların sonunda cansız bedenine ulaşıldığını anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, AA camiasındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı'nın da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Seçimle, demokratik yollarla gelen herkese saygı duymamız gerekir. Bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Oda TV yazarı Sebahattin Önkibar'ın yanı sıra Antalya ve Adana'da bazı gazetecilerin de saldırıya uğradığını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazeteci, kamu görevi yapar. O görev yaptığı zaman belli çevreler rahatsız olabilirler ama gazeteci, halkı aydınlatmak zorundadır. Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız ve bunları serbest bırakıyorsanız, şiddet uygulandıktan sonra 'korkarlar yazamazlar' diye düşünüyorsanız, sakın böyle düşünmeyin. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz." dedi.

"Saldırganların hapse girmesi için gazeteci arkadaşların öldürülmesi mi gerekiyor?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bir tweet attı diye 5-6 ay içeride kalan var ama gazeteci yazdı diye saldırıya uğrayacak, dövülecek, saldırganlar yakalanacak ve serbest bırakılacak. Bir de eline 'adam dövmede ustadır, bu ustanın arkasında iktidar partisinin destekçileri vardır' diye sertifika verin. Birisi haksızlığa uğruyorsa, adalet mekanizmasının harekete geçmesi lazım."

-"Göreviniz adaleti sağlamak"

Geçen hafta Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın babasıyla görüştüklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bir dedektif gibi olayları araştırarak adalet arıyor. Karşısında bir güç var. Ankara'da bir güç var. Bulunduğu yerde bir güç var. Faillerinin yakalanmasını engellemeye çalışıyorlar." görüşünü ileri sürdü.

Rabia Naz'ın hayat dolu bir kız olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Olayın ardından haber geliyor, Rabia Naz evinin önünde sırt üstü yatıyor ve ağır yaralı, daha sonra hayatını kaybediyor. Baba araştırıyor, olayın trafik kazası olduğunu söylüyorlar. Doblo marka bir aracın çarptığı iddia ediliyor. Oradan alınıyor, metruk bir eve getiriliyor. Ondan sonra, evlerinin önündeki sokağa sırt üstü yatırıyorlar 'intihar etti' diye. Baba bir türlü derdini anlatamıyor. Araştırma yapılmasını istiyor. Ambulans şöförünün ifadesi var; 'video kaydı vardı, polis sildirdi.' Bu talimatı kim verir? Hangi güç yaptı bunu? 'Saçından ayağına kadar hızar tozu bulanmıştı...' O metruk evde bunların tamamı var. Belediye o evin yıkımına karar veriyor, delileri yok etmek istiyorlar.

4-5 katlı bina. Binadan atlıyor sözde çocuk. İyi de niye atlasın? Polisler 'olay yerinde inceleme yapalım' diyorlar. 70 kilo ağırlığında çuvalı iki polis tutup binanın tepesinden atıyor. Çuval sokağa düşmüyor çünkü en alt kattaki dükkanın terası var. Çuval, önce terasa çarpıyor ve büyük bir gürültü çıkıyor. Ancak Rabia Naz terasa çarpmamış, gürültü de yok. Bütün bu gerçekler bilindiği halde olayın kapatılması isteniyor."

Yargı camiası ve polislere seslenmek istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sizin göreviniz adaleti sağlamaktır. Sizin göreviniz delilleri karartmak değil ortaya çıkarmaktır. Yargının görevi de Ankara'dan gelen telefonlarla olayı kapatmak değil adalet tesis etmektir." dedi.

Daha sonra Rabia Naz'ın babasını "akli dengesi yerinde yok" diye şikayet edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İnsaf. Kızının katillerini arıyor, buna izin vermiyorlar. Bizler sonuna kadar takipçisi olacağız taa ki adalet gerçekleşinceye kadar." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçildikten sonra yaptığı yemin metninin "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerin ant içerim." bölümünü okuyan Kılıçdaroğlu, "Bir Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü Cumhurbaşkanı, devletin sigortasıdır. Bu topraklarda, bu bayrağın altında yaşayan herkesin temsilcisidir. Cumhurbaşkanı devletin başıysa, bir partinin başı olamaz. Devlet, bütün vatandaşlarına eşit hizmet eder. O nedenle Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir Cumhurbaşkanı, günün 24 saati belediye başkanları seçimine müdahale eder mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimler var. Bir tarafta CHP, İYİ Parti, diğer partilerin belediye başkan adayları var diğer tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı. Erdoğan, belediye başkanı mı olacak? Vicdan sahibi AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: Cumhurbaşkanlığı, sıradan bir makam değildir. Cumhurbaşkanı neden devletin sigortasıdır? Diyelim ki siyasi partiler arasında çok ciddi anlaşmazlıklar çıktı. Cumhurbaşkanı davet eder genel başkanlarını.' Gelin beyler, Türkiye'nin bu kadar derdi varken niye bunu yapıyorsunuz?' der. Bir uzlaşma arayışı içinde Türkiye'nin sorunlarını çözmek ister. Bu şans yok. Niye yok? Devletin, sigortası yok. Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek devleti mi temsil edecek, belediyeyi mi yönetecek belediyeyi mi temsil edecek? Ahlak, vicdan, adalet sahibi herkese bu soruyu soruyorum.

Erdoğan 2002'de AK Parti'nin Genel Başkanı olarak seçildi. Keçiören'de mütevazı bir evde oturuyordu. 'Milletvekili lojmanlarını satılması gerekir' dedi. Doğruydu. 'Meclisin 6 bin çalışanı var bunu üç bine indireceğiz' dediler. Bugün sordum Meclis'te yaklaşık 8 bin kişi çalışıyor. Bırakın yarıya indirmeyi 5 bin artırmışlar. İnsaf. 'Yönetici harici bütün makam araçlarına son vereceğiz.' dediler. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Sayıştay Raporlarına göre 643 yönetici var ama makam aracı sayısı bin 717. Ahlak ve vicdan sahibi olan herkesin bunu sorgulaması lazım.

'Keçiören'de mütevazı bir evde halkın arasında oturuyorum.' diyen aynı Erdoğan'a bakın şimdi? Yazlık saraylar, kışlık saraylar, bin 100 odalı, uçan saraylar, sadece Katar'dan alınan değil, 13 tane. Bir yere giderken bir orduyla gidiyor. Binlerce polis, yüzlerce araba, ne oluyor, savaşa mı gidiyoruz? Hayır, İstanbul'a, Çankırı'ya gidiyor. Nedir bu lüks, şatafat? AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bunu doğru buluyor musunuz? 2002'de Keçiören'de mütevazı bir evde oturan Erdoğan, bin 100 saraylı yerinde bir kibir abidesine dönüştü. Kibirli olmak doğru mu yanlış mı? Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar değildir."

Kılıçdaroğlu, Amasya'da bir dolu felaketinin yaşandığını anımsatarak, bu zararların karşılanması gerektiğini söyledi.

Zarar gören yerlerin afet bölgesi ilan edilerek zararların karşılanmasını ya da çiftçilerin borç faizlerinin silinmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Meclis'te araştırma önergesi vereceklerini bildirdi.

(Sürecek)















