CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK'nin bu süreci bir an önce sonlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz. Başka bir seçenek var mı? Hiçbir seçenek yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hangi siyasi görüşten, kimlikten olursa olsun al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan bütün vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdiklerini söyledi.

"Martın sonu bahar olacak demiştik. Martın sonunda bahar geldi. Baharınız kutlu olsun." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Martın sonu bahar dedik ama sonuçta sadece CHP değil İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi diğer partilerimiz de baharın gelmesi için ortak çaba gösterdiler. CHP'li belediye başkanlarına oy veren bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bir bahar geldiyse o baharı yaşatanlar onlardır, o baharı yaşatan demokrasidir." diye konuştu.

Mevcut 6 büyükşehir belediye başkanının yanında Mansur Yavaş'ın Ankara'ya, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a, Zeydan Karalar'ın Adana'ya, Vahap Seçer'in Mersin'e, Muhittin Böcek'in Antalya'ya baharı getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Baharı getirmek kolay ama baharı sürdürmemiz lazım. O nedenle bütün belediye başkanlarına asıl görevin şimdi başladığını söyledim." dedi.

Belediye başkanlarına, "Mazbatayı aldığınız günün ertesi gününden itibaren bir sonraki beş yılın hazırlıklarını şimdiden yapın. Verdiğiniz her sözü yerine getirin." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, on maddelik temel ilkeler belirlediklerini; verdikleri her sözün arkasında duracaklarını kaydetti.

Seçimlerin eşit koşullarda olmadığını; bütün medya, billboard ve duvarların iktidarın emrinde bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu millet demokrasiden yana tavır alacaktır." dediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bizi, aklın, mantığın alamayacağı en ağır dille suçladılar ama dilimizi bozmadık. Biz kendi politikalarımızı halkımıza anlattık. Neleri yapacağımızı ve neleri yapamayacağımızı söyledik. Sonunda başarılı olduk. Bu başarının ardında demokrasiden yana tavır alan bütün vatandaşlarımız var. Bu nedenle bütün vatandaşlarımıza şükran borcum var, onlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu.

-"Allah aşkına ne bekliyorsunuz siz?"

"Bir arkadaşımız var. Mazbatayı aldı ama Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hala karar vermedi. Niçin?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her seferinde uyardık. YSK'de görev yapan yargıçlar Yargıtaydan, Danıştaydan gidiyor. Yani sıradan yargıçlar değiller. Bu yargıçlar, her ortamda hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadırlar. Siyasal baskılara göğüs germek, prim vermemek zorundadırlar. O nedenle YSK'nin bu süreci bir an önce sonlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz. Başka bir seçenek var mı? Hiçbir seçenek yok. 39 ilçede oy kullanıldı. 39 ilçedeki bütün geçersiz oylar yeniden sayıldı, eyvallah. İtiraz ettik mi? Hayır. Biz kendimize güveniyoruz, İstanbullulara güveniyoruz. Kim çıktı? Ekrem İmamoğlu. Yetmedi '6 ilçede bütün oyları sayacağız' dediler. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nun oyları biraz daha arttı. Sonra ne oldu? 22 ilçede sondaj yani örnekleme yöntemiyle 57 sandığı bir daha saydılar. Kim çıktı? Ekrem İmamoğlu. Allah aşkına ne bekliyorsunuz siz? Aşağıdan yukarıya doğru sayıyorlar Ekrem İmamoğlu; yukarıdan aşağıya doğru sayıyorlar Ekrem İmamoğlu; sağdan sola sayıyorlar Ekrem İmamoğlu; soldan sağa sayıyorlar Ekrem İmamoğlu. Daha ne yapacaksınız siz?"

Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin yasalara ve daha önce aldığı kararlara uymak zorunda olduğunu vurgulayarak, "YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara prim vermemek, boyun eğmemek zorundadır. YSK, üstünlerin hukukunu değil hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır. Biz YSK'den bunu bekliyoruz. Öyle 3, 5, 7 Mayıs değil bir an önce kararınızı verin ve Türkiye gerçek gündemine dönmüş olsun." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)