CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "(İzmir'de) 35 bin eve 10 kilo soğan, 10 kilo domates götürüp teslim edeceğiz. Hiçbiri gidip tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa girmeyecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hafta sonu İzmir'e gittiğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, kendisine "Biz zaten kentimizi, İzmir'i çok iyi biliyoruz. Hangi ailelerin fakir olduğunu da gayet iyi biliyoruz. 35 bin fakir aile var.' dediğini aktardı.

Tanzim satış mağazalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Öyle tanzim satış mağazaları kuralım, gelsinler alışveriş yapalım değil, 35 bin eve 10 kilo soğan, 10 kilo domates götürüp teslim edeceğiz. Hiçbiri gidip tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa girmeyecek. Hiçbiri cebinden para vermeyecek. Herkesin evine teslim edilecek. İşte sosyal adalet budur. Böylece bu mesele de bitmiş olacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanzim satışlara ilişkin, "Şimdi çıkmışlar çadırlara girip kuyruğa giriyorlar ya, Bay Kemal, onlar varlık kuyruğu, yokluk değil." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Efendim diyor ki 'Bu kuyruk, varlık kuyruğudur.' Eskiden yokluk kuyruğuydu şimdi 'varlık kuyruğu'. Peki sevgili kardeşim, en varlıklı adam sensin, milyarları götüren sensin, cebini dolduran sensin, sarayda oturan sensin, uçak sarayda oturan sensin. Şimdi kendisine bir de Amerika'da saray yaptırıyor. O sarayı da yaptıran sensin. Sen niye bu kuyrukta yoksun? Madem 'varlık kuyruğu' sen de bu kuyruğa gir, damadın girsin bu kuyruğa. Bütün AK Parti milletvekillerini al, hep beraber kuyruğa girin. Vatandaş niye kuru soğana muhtaç oldu? Vatandaşın aklıyla dalga geçiyorlar. Emin olun okurken üzülüyorum bu memleketi kimlere teslim ettik diye. 'Varlık kuyruğu'ymuş. İnsan bunu söylerken biraz utanır. Biraz haya eder."

- "Çayyolu artık 'Çayyolu koridoru' oldu"

Özellikle Ankara ve İstanbul'a yüksek binalar yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çayyolu'na bakın, orası artık 'Çayyolu koridoru' oldu. İki tarafta da beton bloklar yükseliyor. Şikayet eden kim? Erdoğan." ifadesini kullandı.

10 Ocak'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bir karar yayımlandığını anımsatan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çayyolu'na giderken bizim Genel Merkez'in hemen ön tarafında, cadde üzerinde 34 bin 754 metrekarelik bir arsa var. Bu arsaya sınırsız kat yapılması imkanını veren karar bu. Cumhurbaşkanı kararı. Sınırsız kat çıkma imkanını veren Recep Tayyip Erdoğan. Hani sen 'Bizim kültürümüzle örfümüzle adetimizle bağdaşmıyor. Bu yüksek binalara kim, nasıl izin verdi' diye bağırıp çağırıyordun. Acaba Erdoğan'ın yerine başka biri imza atıyor, onun da haberi yok mu diyorum. Bunu söylüyorum ki haberi olsun. İptal et bu kararı. İptal etmeyecek çünkü bu belli. Büyük bir ihtimalle alıcısı da bellidir. Kupon arazi çünkü. Nasıl olacağı belli, yüksek kat veriyorlar, istediğin kadar çıkabilirsin sonra vatandaşın önüne çıkıyor, 'Kim yaptı bu yüksek binaları.' Kim izin verdi? İzin verenin Allah belasını versin."

- "Fakir fukarayı tanzim satışın önünde kuyruğa dizmeyeceğiz"

Eleştirilerine rağmen asla karamsarlığa hakları olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bütün bu sorunları çözülebileceğini vurguladı.

Bunun İstanbul'u, Ankara'yı kazandıkları andan itibaren görüleceğini anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Fakir fukarayı getirip, tanzim satış mağazasının önünde kuyruğa dizmeyeceğiz. Onun evine götüreceğiz. Domatesi de biberi de patatesi de evinde vereceğiz. Kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Fakir fukaranın yanında olacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Sözümüz söz, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek." diye konuştu.

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