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CHP TBMM Grup Toplantısı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: (1)-"Uzman er ve uzman onbaşıya verilen haklar, sözleşmeli er ve erbaşlara da sağlansın"

19 Şubat 2019 Salı 15:02
CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzman er ve uzman onbaşıya verilen hakların, sözleşmeli er ve erbaşlara da sağlanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yakında parlamentonun tatile gireceğini, bu dönem gerçekleştirdikleri son grup toplantılarından birini yaptıklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, hayatlarını kaybeden eski bakan Fikret Ünlü, eski milletvekili Halil Akyüz ve Ozan Arif'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu kültüründe ozanların, aşıkların yer aldığını, halkın sesini sazlarıyla dile getirdiğini, zulme karşı baş eğmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, böyle bir ozanın da Ozan Arif olduğunu anlattı.

Zeytindalı Harekatı'nda şehit olan Umut Özlütepe'ye de Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, öteden beri Suriye politikasının doğru olmadığını, Suriye bataklığına girilmemesi, Suriye'nin iç işlerine karışılmaması gerektiğini söylediklerini belirtti.

-"Adalete en büyük zararı adalet mensupları veriyor"

Kılıçdaroğlu, aydınlara yeni bir tehdidin oluştuğunu, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının, istinaf mahkemesinin cezayı onamasıyla cezaevine gireceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, dünyaca ünlü karikatürist Musa Kart'ın bunlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız? Bunu içimize sindirebilir miyiz, adil, hakka, hukuka uygun olduğunu kabul edebilir miyiz? Türkiye'nin itibarını zedeliyorsunuz. Ne yaptıklarının farkında değiller. Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu kimse söylemesin. Onu külahıma anlatın." diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in aylardır, haksız şekilde cezaevinde tutulmasının da başka bir sorun olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, alt mahkemenin, "dışarı çıkabilir", üst mahkemenin ise "hayır" dediğini anımsattı. Kılıçdaroğlu, serbest bırakan mahkemenin daha sonra tutukluluğa devam kararı verdiğini dile getirerek, "Bunlar hakim mi? Adalete en büyük zararı adalet mensupları veriyor." dedi.

-"Hangi gerekçeyle yönetmelik çıkmıyor?"

"Profesyonel orduya ihtiyacımız var. Sözleşmeli er ve erbaş almak zorundayız." denilerek bir yasa çıkarıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, sözleşmeli er ve erbaş olarak göreve alınacakların en az ortaokul mezunu olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, doğuda görevli olanların 3 bin 500 lira artı 2 bin lira da ek ödeme aldığını, batıda görev yapanlara ise 3 bin 500 lira ödendiğini kaydetti.

Sözleşmeli er ve erbaşların görev süresinin 7 yıl olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 yıl sonra bunlar ne olacak, nereye gidecekler? Sorunları çözülmesi için kanuna madde konulmuş; 7 yıl görev yapanlar görevlerinin sonunda İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları, Devlet Personel Başkanlığınca bir yönetmelik çıkarılarak, bunlar kamuda görev alabilsinler. Ama halen yönetmelik çıkmıyor. 7 yılını doldurup ordudan ayrılanlar şu anda işsiz. Genelkurmayın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, özellikle terörle mücadele için silah altına alınan, 7 yıl orduda eğitilenler, 7 yılın sonunda görevlerine son verilip sokağa atılıyor. Hangi gerekçeyle yönetmelik çıkmıyor? Genelkurmay Başkanlığı taslağı hazırlayıp ilgili birimlere gönderdi. Ama ilgili birimler onların kamuda görev yapmalarını istemiyor."

- Sözleşmeli er ve erbaşların sorunları

Kılıçdaroğlu, görev yapan sözleşmeli er ve erbaşların sorunlarını sıralayarak, uzman çavuş veya astsubayın mesai bitiminde akşam evine giderken, orduda 7 yıl görev yapan sözleşmeli er ve erbaşların evlerine gidemediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, 30 gün yıllık izin, 15 gün mazeret, eşi doğum yaptığında doğum, ölüm, evlilik izinlerinin bulunduğunu belirterek, "7 yıl boyunca kışlada, er koğuşunda kalmak zorundalar. Neden? Bunlar insan değil mi, çoluk çocuğu, eşleri yok mu?" diye sordu.

Ocak 2018'de uzman çavuş, astsubay ve bütün üst kademeye 400 lira iyileştirme zammı yapılırken, sözleşmeli er ve erbaşlara bu zammın verilmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeli er ve erbaşlara aile, çocuk yardımı yapılmıyor. Diğerlerine yapılırken bunların aile ve çocuklarına neden bu yardım yapılmaz?" dedi.

Kılıçdaroğlu, askerlerin bir yerden başka bir yere görevlendirilebileceğini, giderken tayin izni ve yol harcırahı aldığını ancak sözleşmeli er ve erbaşların bu hakkının olmadığını söyledi.

Rütbelinin, belli bir yere gittiğinde eşinin de oraya tayin edildiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözleşmeleri er ve erbaşların eş durumu tayini olmadığını, eşi Trakya'dayken, kendisinin Hakkari'de görev yapabildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, sözleşmeli er ve erbaş şehit olduğunda ailesine 4 bin 200 lira, diğer şehitlerin ailelerine 5 bin 600 lira verildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, uzman er ve uzman onbaşıya verilen hakların sözleşmeli er ve erbaşlara da sağlanmasını isteyerek, bu haklar verildiğinde sorunların büyük ölçüde çözülebileceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Meclis Araştırma önergesi verdiklerini de söyledi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:02
  1. grup toplantısı
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