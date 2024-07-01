CHP tam kadro Sinan Ateş’in duruşmasında! Leş kargası siyaseti

ÖZEL HABER

Amaca giden yolda her şeyi mubah gören CHP’liler benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülüğe imza attı.

Kurulduğu günden beri İslam’a ve Müslümanlara karşı iflah olmaz bir kin besleyen ve vatan-millet aşkıyla yanıp tutuşan Türk milliyetçilerine “faşit katiller” nitelemesi yapan CHP’nin yöneyim kademesi Ülkü ocakları eski Genel başkanı Sinan Ateş’in duruşmasına tam kadro katıldı.

Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlarken, ilk duruşmada CHP’nin eski ve yeni ağır topları hazır bulundu.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne kurulan duruşma salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın yanı sıra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yer aldı. Yıllarca Ülkücülere kin kusan CHP’lilerin sırf siyasi rant elde etmek ve Cumhur İttifakı’nın paydaşlarını hedef almak için geçmişte ölesiye nefret ettikleri Ateş’in duruşmasına katılması, “leş kargası tavrı” benzetmesine neden oldu.

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