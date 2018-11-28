CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı 2019 kim? CHP Sultanbeyli adayı açıklandı mı?

CHP 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemede kafalar bir hayli karışık. İYİ Parti ile ittifak arayışını dahi henüz netleştiremeyen CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belirlenemedi. CHP'li seçmen CHP'nin İstanbul İBB ve İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağını araştırmaya devam ediyor. CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı belli olduğu haberleri geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. CHP İstanul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, CHP İstanbul ilçe adaylarının belli olduğu söylentileri var. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın ismi CHP Sultanbeyli belediye başkan adaylığında için geçiyor.

Sultanbeyli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hüseyin Keskin % 61.2

SP adayı Halil İbrahim Arıkan % 14.4

CHP adayı Asiye Kolçak % 11.6

Sultanbeyli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP İzmir adayları 2019