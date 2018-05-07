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CHP sözünü yedi, pazarcılar eylem yaptı

İzmir'den gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan pazarcılar, pazar yerlerinin kapatılmasını ve kendilerine yeni yer gösterilmemesini protesto etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:05

CHP Genel Merkezi önünde toplanan İzmir Bayraklı ilçesi Özkanlar pazarı esnafı, yanlarında getirdikleri "Viyadük sözü nerede", "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor" yazılı pankartlar ile tepkilerini dile getirdi.

Esnaflar adına yapılan açıklamada, Bornova sınırları içerisindeyken Bayraklı ilçesine dahil olan Özkanlar pazar yerinin 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kapatıldığına dikkat çekilerek, kendilerine yeni bir yer verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmadığı ifade edildi.

Pazar yerinin kapatılacağının da kendilerine telefon mesajıyla bildirildiği iddia edildi. Grubun taleplerini dile getirmek üzere esnaf temsilcisi Faysal Acar, CHP Genel Merkezi'nde görüşmelerde bulundu. Acar, çıkışta görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:05
  1. İzmir
  2. CHP

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  • AhmetAhmet56 dk önce
    Bilgide ne demişler
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