CHP'de imza tartışması bitmiyor! Tezcan: Rakamlar gerçek değil

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Genel Başkan Yardımcısı olarak bunu televizyonlarda konuşmayı uygun bulmuyordum. Ben buna cevap vermiyorum desem milyonlarca izleyici diyecek ki, 'Aslında imza toplanmış belli ki o yüzden CHP Genel Başkan Yardımcısı da buna kaçamak cevap veriyor.' diyecek. İmza toplanırsa başımız gözümüz üzerine. Gereken neyse yaparız. Şunu söyleyeyim paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yoktur. İmza toplamaya yetecek rakam bulunmamıştır.

"İSİM İSİM BAKIYORUZ; RAKAM GERÇEK DEĞİL"

Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir. Bütün illerimizden, ilçelerimizden bize bu konuda bilgiler geliyor. Tek tek onları, isim isim bakıyoruz. Kaç ilden kaç imza toplanıyor diye. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan'ın yaptığı açıklamada verdiği rakam bizim bütün illerden aldığımız sonuçlarla toplanabilecek azami rakamdır. Yani henüz toplanmış değil. Hepsi imza vereceğim diyenlere baktığımızda toplam 438 imzanın bulunabileceğini bugün sayın Tuncay Özkan ifade etti. 'Hadi hata payını koyun 470 olabilir' dedi. Bu şu demek değildir. Bugün 438 imza toplandı değil, imza vereceğini söyleyenlerin beyanıdır.

"BEN ÖRGÜTÜ TANIYORSAM..."

Ben örgütü tanıyorsam CHP'nin delegesinin böyle bir süreçte olağanüstü kurultaya taşımayacaktır, bu benim kanaatim. Delege buna rağmen derse ki Hayır efendim, biz yeterli sayı ile olağanüstü kurultayı istiyoruz. Hiçbir zaman genel başkanın ve genel merkezin, tüzüğün dışında hareket etme iradesi olmamıştır ve yoktur. Burada sadece bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bunu söylemekte yarar var. İmzalar nasıl olsa toplanıyor, trenin vagonunu kaçırmayalım gibi bir algı yaratılıyor. CHP'nin kurultayı ciddi bir iştir. 'Öyle klasörle çıkıp şu imzayı topladık' diyecek bir iş değildir.

"BİZDE DE BELGEYE DAYALI BİR SAYI YOK"

Bu imzalar bize gelmiyor. Noterde imzanın bir nüshasının muhattaba doğrudan teslim edilmesi gerekir ama arkadaşlarımız talebnameyi şöyle düzenlemişler; '3 nüsha yapın' diyorlar notere. 'Biri sizde kalsın, ikisini bize verin. Biz götürelim' Böyle olunca onlardan başkasının elinde yok. O yüzden bizde de belgeye dayalı bir sayı yok ama şunu biliyoruz. 81 il örgütümüz var, hepsi ile temas halindeyiz. Gizli saklı yok, delegemiz özgüven sahibidir. İmza verecek olan imza veriyor, vermeyecek olan 'Vermeyeceğim' diyor. Bunun için rakam rakam hesaplandı. İmza veren ya da beyan edenlerin rakamı bugün 438 idi. Bu yarın üç artar, öbür gün iki eksilir. O başka bir iş. Tablo budur, elimizde bu veriler. Arkadaşlarımız 630'u bulmadan önce fotokopilerini atarlar biz de görürüz. Bu kadarmış diye bizde kamuoyuna izah ederiz. Dolayısıyla bu tartışma biter.

"İRADE GENEL BAŞKANA AİTTİR"

İrade genel başkana aittir. Bu kadar imza toplanınca genel başkan kurultaya çağırır diyor tüzük."

TEZCAN'A USLUER'DEN YANIT: YAZIK, YAZIK!

Tezcan'a yanıt CHP PM Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'den sosyal medya üzerinden geldi. Usluer, "Sayın Tezcan bize ne demek istiyor??? Yazık yazık yazık" ifadesini kullandı.