0553 313 94 23

CHP Sözcüsü Öztrak’tan ihraç talebi açıklamasına ilişkin düzeltme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı düzelterek, "Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur’’ dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:31
CHP Sözcüsü Öztrak’tan ihraç talebi açıklamasına ilişkin düzeltme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı düzelterek, "Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur’’ dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında basın açıklamasına bulundu. Yaptığı açıklamada ihraç talebiyle disipline sevk edilen ismin Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan olduğunu kaydeden Öztrak, daha sonra yaptığı açıklamada disipline sevk edilen ismin eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu belirtti. Öztrak, "Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler! "Truva atı olarak geliyor, PKK'nın temsilcilerini taşıyor"
    1. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    2. Sur Belediyesinden 140 personel..
    3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    4. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    5. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    6. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    7. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    8. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    10. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    13. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    14. Lif içeren gıdalar hangileridir?
    15. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    16. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    17. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    18. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    19. Osmangazi’de su kesintisi
    20. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!