CHP Sözcüsü Öztrak’tan ihraç talebi açıklamasına ilişkin düzeltme CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı düzelterek, "Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı düzelterek, "Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında basın açıklamasına bulundu. Yaptığı açıklamada ihraç talebiyle disipline sevk edilen ismin Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan olduğunu kaydeden Öztrak, daha sonra yaptığı açıklamada disipline sevk edilen ismin eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu belirtti. Öztrak, "Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

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