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CHP Sözcüsü Öztrak : “Vatandaşların vergi, kredi ve benzeri borçlarının ertelenmesi lazım”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sel felaketini yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
CHP Sözcüsü Öztrak : “Vatandaşların vergi, kredi ve benzeri borçlarının ertelenmesi lazım”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sel felaketini yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Evleri ve işleri zarar gören vatandaşların vergi, kredi ve benzeri borçlarının ertelenmesi lazım” dedi.


CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasına İsveç’teki iki atletizm şampiyonasında başarı elde eden sporcuları tebrik ederek başlayan Öztrak, "Yine 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde İtalya’yı 3-0 yenerek şampiyon olan 16 yaş altı kızlar takımımızı da başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.


Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre’nin hayatını kaybettiğini hatırlatan Öztrak, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Aynı zamanda Öztrak, 39 yıl önce bir suikaste kurban giden DİSK kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i de rahmetle andıklarını söyledi.


18 Temmuz Perşembe günü Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ve bağlı köylerinde meydana gelen sel felaketini hatırlatan Öztrak, hayatını kaybeden vatandaşlara bir defa daha rahmet dilediğini belirterek, yaralanan ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.


Felaketten hemen sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Düzce Valisi’ni arayarak felaketin boyutu ve alınan önlemler konusunda bilgi aldığını söyleyen Öztrak, CHP olarak bölgeyle yakından ilgilendiklerinin altını çizdi. Öztrak, felaket sonrası bölgede CHP olarak tespit ettikleri hususları sıralamak istediğini belirterek şöyle konuştu:


“Can kaybının yaşandığı Esmahanım köyünde 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuştu. Pazar günü ise 2 vatandaşın naaşı uğurlu köyü yakınlarında bulundu.Kayıp olan 3 çocuk ve 2 kadını arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan hala devam ediyor. Esmahanım’da can ve mal kaybı, uğurlu köyünde de mal kaybı söz konusu. Her iki köyde de gıda, su ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılanmasında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerimiz yardımcı oluyorlar. Aşırı doğa olaylarının sık yaşandığı riskli coğrafyalarda bu riski afete dönüştürmeyecek yatırım planlaması en önemli hususlardan bir tanesi. CHP olarak yaptığımız incelemeler sonucunda yaşanan bu afette de temel belirleyici unsurun bölge düzeyinde planlama eksikliği olduğunu gördük. Akçakoca ilçesi ve köylerinin acil talepleri var. Birincisi derhal bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Yine sel felaketini yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Evleri ve işleri zarar gören vatandaşların vergi, kredi ve benzeri borçlarının ertelenmesi lazım. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmalı, vatandaşların kayıplarının telafisi, enkazın kaldırılması, sel sonucu oluşan çamur yığınlarının hızla temizlenmesi gerekiyor. CHP’li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile Bolu ve İzmit Belediyeleri bölgede iş makineleriyle bu faaliyetlere yoğun destek veriyorlar. Selden zarar gören vatandaşlarımıza geçici barınma alanları oluşturulmalıdır ve acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından maddi destek mutlaka sağlanmalıdır. Vatandaşların su ve elektik sorunları acilen çözülmelidir.”


Öte yandan geçtiğimiz günlerde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın45. yıl dönümünde, KKTC’nın Barış ve Özgürlük Bayramı’nın kutlandığını dikkat çeken Öztrak, "Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada milletimizin hakkını, hukukunu korumak için attığı en önemli adımlardan biridir. Soydaşlarımız katledilirken sessiz kalmayan dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, adaya barışı getirmek, akan kanı durdurmak için düğmeye basmıştır. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in de sözleriyle, Türkiye sadece Türklere değil Rumlar’a da barış getirmek için Kıbrıs’a çıkmıştır. O gün bu gündür, adada barış hakimdir. Dönemin Başbakanı, önceki Genel Başkanımız Bülent Ecevit’i ve dönemin Başbakan Yardımcılarından Necmettin Erbakan’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.


Basın mensuplarının, S-400 hava savunma sistemi sevkiyatının ardından süren yaptırım tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Öztrak, ABD’den bu konuda farklı cevaplar geldiğini vurgulayarak, “Bu süreci dikkatle izlemek gerekiyor. Türkiye’nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı vardır” şeklinde yanıtladı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
  1. doğa

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