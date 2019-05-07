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CHP Sözcüsü Öztrak: "Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır."

07 Mayıs 2019 Salı 00:43
CHP Sözcüsü Öztrak: "Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır."
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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 00:43
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