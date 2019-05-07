CHP Sözcüsü Öztrak: "Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır."

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