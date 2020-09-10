CHP sözcüsü Öztrak, 3 belediye başkanı ile kaymakam pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı.
Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi. Sinop'un Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik ile Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da koronavrüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Kastamonu’nun Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ile Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taşı’ın da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ak Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya Tufan ile CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.