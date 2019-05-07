CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "YSK, iktidarın hiç bir maddi temele dayanmayan itirazlarını kabul edip seçimi iptal ederek kendi varlık sebebini inkar etmiştir."

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