Faik Öztrak kimdir? CHP Sözcüsü Faik Öztrak nereli?

CHP MYK'sına göre CHP Parti Sözcüsü olan Faik Öztrak kimdir? Faik Öztrak nereli ve nere milletvekili?

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Faik Öztrak, 26 Mart 1954 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babasının ismi A. Orhan, annesinin ismi Ayten'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İngiltere Birmingham Üniversitesinde Kalkınma Finansmanı alanında yüksek lisanssını tamamladı.

Faik Öztrak, DPT'de uzman, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. BDDK Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı görevlerinde yer aldı. Bir gazetede ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumunda direktörlük görevinde yer aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği üzerine yazdığı makaleleri yayımlandı.

23 ve 24. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Ekonomik ve Mali Konular Komitesi Başkanlığına seçildi. 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı seçildi.

İngilizce ve Fransızca bilen Faik Öztrak, evli ve 1 çocuk babasıdır.