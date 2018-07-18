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Soner Yalçın CHP'ye yüklendi

Soner Yalçın, CHP'de bir yönetim sorunu olduğunu belirterek, "CHP'nin 'halkla iliş­kiler'/'dil' sorunu var­dır. Halkı/seçmeni 'müşte­ri' olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:47
Soner Yalçın CHP'ye yüklendi

Sözcü yazarı Soner Yalçın, CHP'yi desteklemesine rağmen parti içindeki yönetim sorununa isyan etti. CHP'nin salt tepeden inme “siyasi mühendislik” çalışmalarıyla başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Yalçın, "CHP'nin 'halkla iliş­kiler'/'dil' sorunu var­dır. Halkı/seçmeni 'müşte­ri' olarak görmektedir." diye yazdı. 

İşte Soner Yalçın'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü: 

(...) Parti programı/teori ve tarihsel pratiği bu kadar net olmasına rağmen maalesef ka­fası karışıktır! Bu yönetim zafiyetine yol açmaktadır.

Bu sebeple…

Araştırma, planlama, değer­lendirme, örgütlenme gibi temel çalışmalara gereken önemi ver­memektedir. (Örneğin, “mevcut gidişattan memnun olmasa bile” seçmenin kötü mevcudu, bi­linmeyen iyiye neden tercih ettiğini analiz edememektedir.)

Salt tepeden inme “siyasi mühendislik” çalışmalarıyla başarılı olacağını düşünmekte­dir.

Bu sebeple…

CHP'nin “halkla iliş­kiler”/”dil” sorunu var­dır. Halkı/seçmeni “müşte­ri” olarak görmektedir.

Bu sebeple…

Daha “sağcılaşıp” seçmen oyunu alma gibi yüzeysel/ ba­sit “siyasi matematik hesap­ları” yapmaktadır. (“Tevekkül Halk Partisi!”)

Aslında…

Halkla ilişkileri bile göster­meliktir; panel ve konser düzenlemenin ötesine geçme­mektedir.

Sosyal medyada mesaj göndermeyi, aynı görüşte olan insanların bir araya geldiği çeşitli salon toplantıları-miting yapmayı halkı kazanmak için yeterli görmektedir. Oysa çok daha fazlasına gereksinim oldu­ğu açıktır.

Çağımızda iletişim çalışması bir ilişki çalışmasıdır. İki üç sözle olmaz bu. (...)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:47
  1. CHP
  2. Soner Yalçın

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