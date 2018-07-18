Soner Yalçın CHP'ye yüklendi
Soner Yalçın, CHP'de bir yönetim sorunu olduğunu belirterek, "CHP'nin 'halkla ilişkiler'/'dil' sorunu vardır. Halkı/seçmeni 'müşteri' olarak görmektedir." ifadesini kullandı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:47
Sözcü yazarı Soner Yalçın, CHP'yi desteklemesine rağmen parti içindeki yönetim sorununa isyan etti. CHP'nin salt tepeden inme “siyasi mühendislik” çalışmalarıyla başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen Yalçın, "CHP'nin 'halkla ilişkiler'/'dil' sorunu vardır. Halkı/seçmeni 'müşteri' olarak görmektedir." diye yazdı.
İşte Soner Yalçın'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:
(...) Parti programı/teori ve tarihsel pratiği bu kadar net olmasına rağmen maalesef kafası karışıktır! Bu yönetim zafiyetine yol açmaktadır.
Bu sebeple…
Araştırma, planlama, değerlendirme, örgütlenme gibi temel çalışmalara gereken önemi vermemektedir. (Örneğin, “mevcut gidişattan memnun olmasa bile” seçmenin kötü mevcudu, bilinmeyen iyiye neden tercih ettiğini analiz edememektedir.)
Salt tepeden inme “siyasi mühendislik” çalışmalarıyla başarılı olacağını düşünmektedir.
Bu sebeple…
CHP'nin “halkla ilişkiler”/”dil” sorunu vardır. Halkı/seçmeni “müşteri” olarak görmektedir.
Bu sebeple…
Daha “sağcılaşıp” seçmen oyunu alma gibi yüzeysel/ basit “siyasi matematik hesapları” yapmaktadır. (“Tevekkül Halk Partisi!”)
Aslında…
Halkla ilişkileri bile göstermeliktir; panel ve konser düzenlemenin ötesine geçmemektedir.
Sosyal medyada mesaj göndermeyi, aynı görüşte olan insanların bir araya geldiği çeşitli salon toplantıları-miting yapmayı halkı kazanmak için yeterli görmektedir. Oysa çok daha fazlasına gereksinim olduğu açıktır.
Çağımızda iletişim çalışması bir ilişki çalışmasıdır. İki üç sözle olmaz bu. (...)
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