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CHP seçimli kurultaya mı gidiyor? Bülent Tezcan açıkladı

Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, kendisinin genel başkan, Kılıçdaroğlu'nun da onursal genel başkan olabileceğini kendisine söylediğini ifade etmişti. CHP'de Muharrem İnce'nin kurultay çağrısının ele alındığı MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Tezcan, "Gündemde olağanüstü kurultay yoktur" dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:35
CHP seçimli kurultaya mı gidiyor? Bülent Tezcan açıkladı

Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, kendisinin genel başkan, Kılıçdaroğlu'nun da onursal genel başkan olabileceğini kendisine söylediğini ifade etmişti. CHP'de Muharrem İnce'nin kurultay çağrısının ele alındığı MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gündemde olağanüstü kurultay yoktur" dedi.

24 Haziran genel seçimlerinde partisinden fazla oy olan Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saat 19.00'da görüştü. Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında ilk kez görüşme gerçekleşmiş oldu. Muharram İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30.4 oy alırken, CHP, yüzde 22.64 oy oranına sahip olmuştu. Seçimlerde CHP 146 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlerde istenilen sonucu alamayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündeme gelmişti.

KURULTAY ZAMANINDA YAPILACAK

"MYK, genel başkanın tam mutabakatla arkasındadır" diyen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, farklı bir düşüncenin olmadığını belirtti. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, İnce'nin kurultay çağrısıyla ilgili olarak, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır" dedi.

"KENDİSİNİ ARARIM"

Muharrem İnce, Bülent Tezcan'ın MYK'dan sonraki açıklamalarına ilişkin, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:35
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