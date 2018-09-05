0553 313 94 23

CHP siyaset okulu gururla paylaştı! ilk ders: Yoga

Adalar'dan bir poz paylaşan CHP Parti Okulu, erken saatlerde ilk etkinliklerinin yoga olduğunu gururla paylaştı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:42
CHP siyaset okulu gururla paylaştı! ilk ders: Yoga

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) 7'den 70'e farklı illerin farklı bölgelerinde yoga dersleri vermeye başladı. Son olarak CHP Parti Okulu twitter hesabından Adalar'da yoga yapan CHP'lilerin fotoğrafı paylaşıldı.

İLK DERS YOGA!

'CHP Parti Okulu' erken saatlerde başlayan yoga dersiyle ilgili "Kampın üçüncü gününde erken saatlerde başlayan katılımcılarımız için günün ilk etkinliği yoga oldu." dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:42
  1. chp
  2. yoga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarında
    1. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
    2. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
    3. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
    4. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
    5. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
    6. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
    7. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    8. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
    9. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
    10. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
    11. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
    12. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
    13. Niğde’de ambulans ile otomobil..
    14. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
    15. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
    16. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
    17. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
    19. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    20. Ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa...
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'