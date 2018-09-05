CHP siyaset okulu gururla paylaştı! ilk ders: Yoga

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) 7'den 70'e farklı illerin farklı bölgelerinde yoga dersleri vermeye başladı. Son olarak CHP Parti Okulu twitter hesabından Adalar'da yoga yapan CHP'lilerin fotoğrafı paylaşıldı.

İLK DERS YOGA!

'CHP Parti Okulu' erken saatlerde başlayan yoga dersiyle ilgili "Kampın üçüncü gününde erken saatlerde başlayan katılımcılarımız için günün ilk etkinliği yoga oldu." dedi.