0553 313 94 23

"CHP şehit kanıyla kuruldu"

Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine, kendi geçmişine laf söylemiş olur"- "Biz demokrasiyi Atatürk'ün vasiyeti olarak kabul ediyoruz. 31 Mart'ta hep beraber başaracağız"

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:29
"CHP şehit kanıyla kuruldu"

UŞAK (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine, kendi geçmişine laf söylemiş olur." dedi.

Özel, Uşak'ın Banaz ilçesindeki parti binasının açılışında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Türkiye'de demokrasinin savunucusu ve koruyucusu olduğunu belirten Özel, 31 Mart'ta Türkiye'nin yeni bir güne uyanacağını ve demokrasinin kazanacağını ifade etti.

Yerel seçimlerde tüm partililere görev düştüğünü anlatan Özel, "Hep birlikte çalışacağız, ev ev, köy köy dolaşarak adaylarımızı destekleyeceğiz. Biz demokrasiyi Atatürk'ün vasiyeti olarak kabul ediyoruz. 31 Mart'ta hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Partisinin "Rezidanslarda değil, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu" kaydeden Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine kendi geçmişine laf söylemiş olur. Bugünkü siyasi çıkarlarla CHP'ye laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşları ayrıştırmadan yerel seçim çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Özgür Özel, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere, partisinin adaylarının başarılı olacağını belirten Özel, CHP'li başkanların hukukla, adaletle, liyakatla görevlerini yerine getireceğini anlattı.

Özgür Özel, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:29
  1. CHP
  2. milletvekili
  3. Özgür Özel
  4. toplantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a destek mesajı
    1. Nuri Şahin'den Ozan Kabak'a destek..
    2. TYB'den 40'ıncı yıla özel eser
    3. Futbol: Hazırlık maçı
    4. Akdeniz'de göçmen faciası! 117 kişi..
    5. İran'dan "Vahdet-i Beyrek" atağı
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    8. Uyuşturucuyu zeytin tenekelerine..
    9. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    10. Maçın ardından
    11. "Bölmek isteyenlerin tüm oyunları..
    12. Hamas'tan "İsrail esir takasına hazır..
    13. Beyler n'oluyor, mal mı alıyorsunuz?..
    14. Tunus Genel İşçi Sendikasından..
    15. İzmir'de "en güzel deve" seçildi
    16. Vasiyeti onunla mezara gitmek!..
    17. Liverpool, Alexander-Arnold'ın..
    18. Korkunç olay! Odasına giren..
    19. Kafede basıldı! Karnına bin 863 adet..
    20. Bu kez İzmir için... Ne çektin be..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı