"CHP şehit kanıyla kuruldu"

UŞAK (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine, kendi geçmişine laf söylemiş olur." dedi.

Özel, Uşak'ın Banaz ilçesindeki parti binasının açılışında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Türkiye'de demokrasinin savunucusu ve koruyucusu olduğunu belirten Özel, 31 Mart'ta Türkiye'nin yeni bir güne uyanacağını ve demokrasinin kazanacağını ifade etti.

Yerel seçimlerde tüm partililere görev düştüğünü anlatan Özel, "Hep birlikte çalışacağız, ev ev, köy köy dolaşarak adaylarımızı destekleyeceğiz. Biz demokrasiyi Atatürk'ün vasiyeti olarak kabul ediyoruz. 31 Mart'ta hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Partisinin "Rezidanslarda değil, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu" kaydeden Özel, "CHP savaş meydanında şehit kanıyla kuruldu, CHP'ye söz eden, laf söyleyen aslında kendi ecdadına, kendi dedesine kendi geçmişine laf söylemiş olur. Bugünkü siyasi çıkarlarla CHP'ye laf söyleyenlerin dili tutulsun inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşları ayrıştırmadan yerel seçim çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Özgür Özel, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere, partisinin adaylarının başarılı olacağını belirten Özel, CHP'li başkanların hukukla, adaletle, liyakatla görevlerini yerine getireceğini anlattı.

Özgür Özel, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.







