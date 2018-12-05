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CHP'den büyük saygısızlık! Şehit Eren Bülbül'ü seçim malzemesi yaptılar

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün hatırasını seçim malzemesi yapmaya kalkıştı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:43
CHP'den büyük saygısızlık! Şehit Eren Bülbül'ü seçim malzemesi yaptılar

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından 11 Ağustos 2017’de katledilen Eren Bülbül adına hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan anaokulu, Büyükçekmece Belediyesi tarafından kendi yaptırıyormuş gibi sahiplenilmeye çalışıldı.

Belediye uyarılara kulak asmadı

Büyükçekmece’deki Aşiret Dalcı Okulları bahçesinde hayırsever Mahmut Çoban ve eşi Yasemin Çal Çoban tarafından anaokulu yaptırmak için çalışma başlatıldı. Okulu “belediye yaptırıyormuş gibi” gösteren afiş ve davetiyeye tepki gösteren bağışçı çift, belediyeyi imzalanan protokol çerçevesinde davranması ve söz konusu projeyi reklamlarla seçim malzemesine dönüştürerek siyasete alet etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırmayan belediye anaokulunun temelini törenle atarken bağışçılar töreni protesto ederek katılmadı. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:43
  1. Trabzon
  2. CHP
  3. Eren bülbül
  4. Büyükçekmece Belediyesi
  5. Mahmut Çoban
  6. Yasemin Çal Çoban

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  • Yusuf KenanYusuf Kenan45 dk önce
    ... yapınca doğru oluyor, pes doğrusu..
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