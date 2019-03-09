CHP seçim bürosuna silahlı saldırı! Yaralılar var
İzmir'de CHP'nin seçim merkezine silahla ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.09 Mart 2019 Cumartesi 16:18
İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tedavilerin ardından taburcu edildiler
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne, önünden geçen otomobilden silahla ateş açıldı.
Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağından, Hakkı Bolat dirseğinden hafif yaralandı.
Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Soruşturma başlatıldı
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
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