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CHP seçim bürosuna silahlı saldırı! Yaralılar var

İzmir'de CHP'nin seçim merkezine silahla ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:18
CHP seçim bürosuna silahlı saldırı! Yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tedavilerin ardından taburcu edildiler

Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne, önünden geçen otomobilden silahla ateş açıldı.

Bu sırada merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağından, Hakkı Bolat dirseğinden hafif yaralandı.

Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma başlatıldı

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:18
  1. İzmir
  2. CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi
  3. Çiğli Devlet Hastanesi

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